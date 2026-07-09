iPhone 14 chính thức rời kệ hàng Việt: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên cổng Lightning Sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, iPhone 14 bản tiêu chuẩn đã chính thức hết hàng tại các đại lý ủy quyền Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện sang thế hệ USB-C và trí tuệ nhân tạo.

Thị trường di động Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc quan trọng khi iPhone 14 bản tiêu chuẩn chính thức cạn sạch nguồn cung tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền (AAR). Tình trạng này đã được dự báo từ khoảng hai tháng trước và đến nay, các đại lý xác nhận không còn khả năng nhập thêm máy mới từ Apple. Việc mẫu máy này biến mất không chỉ là sự thay đổi danh mục sản phẩm thông thường mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về mặt kỹ thuật.

Sức sống bền bỉ của cấu trúc phần cứng cũ

Mặc dù Apple đã chính thức ngừng phân phối iPhone 14 từ đầu năm 2025 để tinh gọn hệ sinh thái, nhưng lượng hàng tồn kho dồi dào đã giúp model này bám trụ đến giữa năm 2026. Điều này minh chứng cho sức hút kỳ lạ của một thiết bị đã có hơn 3 năm tuổi đời tại thị trường Việt Nam.

iPhone 14 chính thức biến mất khỏi thị trường Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, iPhone 14 vẫn duy trì được hiệu năng ổn định nhờ con chip A15 Bionic. Dù không còn là vi xử lý mạnh nhất, A15 vẫn thừa sức xử lý mượt mà các tác vụ hỗn hợp và duy trì khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu. Kết hợp với thiết kế nhỏ gọn và mức giá liên tục được điều chỉnh giảm sâu, iPhone 14 đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho nhóm người dùng thực dụng, những người không quá khắt khe về các tính năng đột phá nhưng yêu cầu sự bền bỉ dài hạn.

Lời từ biệt cuối cùng với cổng sạc Lightning

Sự rút lui của iPhone 14 tiêu chuẩn mang một ý nghĩa lịch sử: Đây là mẫu iPhone tiêu chuẩn cuối cùng của Apple sử dụng cổng kết nối Lightning. Kể từ dòng iPhone 15 trở đi, Apple đã thực hiện cuộc cải tổ toàn diện khi chuyển dịch sang chuẩn USB-C để đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế và nâng cao tốc độ truyền tải dữ liệu.

Việc khép lại chương mục của iPhone 14 cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt một kỷ nguyên kéo dài hơn một thập kỷ của hệ sinh thái Lightning – biểu tượng từng gắn liền với thời kỳ hoàng kim của các thiết bị iOS. Điều này giúp thị trường chính ngạch tại Việt Nam trở nên đồng nhất hơn về chuẩn kết nối, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các loại cáp sạc cũ.

Chuyển dịch sang kỷ nguyên USB-C và AI

Với việc iPhone 14 rời khỏi kệ hàng, người tiêu dùng Việt Nam hiện đang hướng sự chú ý sang các dòng sản phẩm kế nhiệm với những nâng cấp kỹ thuật đáng giá hơn:

iPhone 15: Sự thay thế trực tiếp với cổng USB-C, màn hình Dynamic Island và cảm biến camera 48 MP, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ.

Sự thay thế trực tiếp với cổng USB-C, màn hình Dynamic Island và cảm biến camera 48 MP, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ. iPhone 17 và iPhone 17e: Các dòng máy mới nhất tích hợp sâu hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) mà Apple đang tập trung phát triển, mở ra khả năng xử lý thông minh vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Các chuyên gia thị trường nhận định, việc ngừng kinh doanh iPhone 14 là bước đi cần thiết để các đại lý dồn lực vào những dòng máy hỗ trợ công nghệ mới. Điều này cũng giúp hạn chế rủi ro cho người dùng trước các nguồn hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ thường xuất hiện khi một mẫu máy bước vào giai đoạn cuối vòng đời.