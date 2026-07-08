iPhone 14 chính thức rời kệ hàng Việt Nam: Dấu chấm hết cho kỷ nguyên cổng Lightning Các đại lý ủy quyền tại Việt Nam thông báo cạn kiệt nguồn cung iPhone 14 tiêu chuẩn. Đây là dòng máy cuối cùng sử dụng cổng Lightning, đánh dấu bước chuyển giao hoàn toàn sang chuẩn USB-C.

Thị trường di động trong nước đang chứng kiến những bước dọn đường cuối cùng của một trong những dòng máy thành công nhất từ Apple. Theo ghi nhận mới nhất từ các đại lý ủy quyền chính thức (AAR) tại Việt Nam, nguồn cung của dòng iPhone 14 tiêu chuẩn đã chính thức rơi vào trạng thái cạn kiệt nghiêm trọng sau hơn hai năm chinh chiến trên thị trường.

Sự biến mất của dòng iPhone tiêu chuẩn cuối cùng dùng cổng Lightning

Tình trạng khan hiếm iPhone 14 đã diễn ra âm ỉ trong khoảng hai tháng trở lại đây. Đến thời điểm hiện tại, việc nhập thêm các lô hàng mới từ chuỗi cung ứng toàn cầu gần như là điều bất khả thi. Đại diện từ các chuỗi bán lẻ lớn khẳng định đây là cục diện chung không thể đảo ngược khi thiết bị chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng của vòng đời sản phẩm.

Trình làng vào tháng 9/2022, iPhone 14 mang trên mình dấu ấn lịch sử đặc biệt: Đây là dòng máy tiêu chuẩn cuối cùng của Apple còn trung thành với cổng sạc Lightning truyền thống. Kể từ thế hệ iPhone 15 trở đi, hãng đã đồng loạt chuyển giao sang chuẩn USB-C để tuân thủ các quy định quốc tế và tối ưu hóa hệ sinh thái phụ kiện.

Cổng sạc Lightning

Sức hút bền bỉ của một thiết bị "đời cũ"

Dù đã bị đưa vào danh sách ngừng sản xuất từ đầu năm 2025 sau khi iPhone 16e ra mắt, iPhone 14 vẫn duy trì sức hút đáng nể tại Việt Nam. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bảng màu sắc đa dạng và mức giá liên tục được điều chỉnh về vùng "đáy", doanh số của model này tại nhiều đại lý luôn ổn định.

Thực tế ghi nhận trong nhiều tháng, số lượng máy iPhone 14 kích hoạt thành công thậm chí còn vượt mặt một số phiên bản tân binh. Điều này minh chứng cho gu chọn máy thực dụng của người tiêu dùng Việt, khi ưu tiên những giá trị cốt lõi và sự ổn định của hệ điều hành iOS trong một mức giá dễ tiếp cận.

Đảm bảo quyền lợi khách hàng và bước chuyển dịch sang công nghệ mới

Việc các hệ thống bán lẻ chủ động dừng kinh doanh iPhone 14 khi nguồn hàng cạn đáy được đánh giá là bước đi minh bạch. Đối với các sản phẩm Apple, kiểm soát nguồn gốc chính hãng và chế độ hậu mãi là yếu tố sống còn. Khi nhà phân phối không còn khả năng cấp hàng, việc ngừng bán giúp tránh rủi ro từ các nguồn hàng trôi nổi không rõ chất lượng.

Sự biến mất của iPhone 14 mở ra cơ hội để người dùng tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ hiện đại hơn. Hiện nay, iPhone 15 tiêu chuẩn là lựa chọn nâng cấp hợp lý nhất với cổng USB-C tiện lợi, màn hình Dynamic Island và camera 48MP. Trong khi đó, các dòng máy mới như iPhone 17e sẽ mang đến kiến trúc chip xử lý đời mới, hỗ trợ sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) – xu hướng công nghệ tất yếu trong tương lai gần.