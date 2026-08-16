iPhone 14 Pro Max cũ giá 13,8 triệu đồng: cấu hình cao cấp và các điểm cần kiểm tra Giá iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng được nêu ở mức 13,8 triệu đồng, thấp hơn 20,2 triệu đồng so với giá từng là 34 triệu đồng; người mua cần kiểm tra pin.

iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng được đề cập với giá 13,8 triệu đồng, trong khi mức giá trước đây là 34 triệu đồng. Chênh lệch 20,2 triệu đồng tương đương khoảng 59,4% so với giá gốc, đưa mẫu máy từng thuộc phân khúc cao cấp vào vùng giá cạnh tranh với nhiều điện thoại tầm trung mới.

Ở mức giá này, điểm đáng chú ý không chỉ là vi xử lý A16 Bionic hay màn hình 120Hz, mà còn là sự đánh đổi khi mua thiết bị đã qua sử dụng. Thông tin nguồn không nêu rõ dung lượng bộ nhớ, tình trạng ngoại hình, lịch sử sửa chữa hay chính sách bảo hành của từng máy, vì vậy người mua cần xem xét trực tiếp trước khi quyết định.

Khoảng chênh giá tạo ra vị thế mới cho iPhone 14 Pro Max

Với mức từ 34 triệu đồng xuống 13,8 triệu đồng đối với phiên bản đã qua sử dụng, iPhone 14 Pro Max không còn được nhìn nhận chỉ như một lựa chọn ở nhóm giá cao. Mức giá được nêu có thể hấp dẫn người cần một thiết bị có màn hình lớn, hiệu năng cao và camera 48MP nhưng không ưu tiên các đời iPhone 15 hoặc iPhone 16.

Tuy nhiên, cần đặt phép so sánh trong đúng bối cảnh. Giá 34 triệu đồng là mức giá từng có của máy, còn 13,8 triệu đồng là giá của thiết bị đã qua sử dụng. Do đó, mức giảm không đồng nghĩa mọi máy trên thị trường đều có chất lượng, dung lượng lưu trữ hoặc tình trạng pin tương đương nhau.

Màn hình 6,7 inch và tần số quét 120Hz vẫn là lợi thế trải nghiệm

iPhone 14 Pro Max sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz. Theo thông tin nguồn, tổ hợp này mang lại không gian hiển thị lớn, hình ảnh sắc nét và cảm giác vuốt chạm mượt hơn trong các thao tác thường ngày.

Về mặt sử dụng, màn hình lớn phù hợp với nhu cầu đọc nội dung, xử lý nhiều tác vụ và chơi game có đồ họa cao. Tần số quét 120Hz cũng là một thông số đáng chú ý khi so sánh với các mẫu tầm trung chỉ tập trung vào giá bán, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến cảm giác điều hướng trên thiết bị.

A16 Bionic và camera 48MP là hai nền tảng chính

Sức mạnh xử lý của iPhone 14 Pro Max đến từ A16 Bionic. Nguồn đánh giá vi xử lý này vẫn có thể đáp ứng các tác vụ phức tạp, gồm công việc đa nhiệm và các trò chơi có yêu cầu đồ họa cao.

Bên cạnh hiệu năng, máy có camera chính 48MP. Thông tin được cung cấp cho biết cụm camera này tiếp tục đáp ứng nhu cầu chụp ảnh sắc nét và quay video. Đây là điểm cần cân nhắc với người ưu tiên một thiết bị phục vụ đồng thời công việc, liên lạc và sáng tạo nội dung cơ bản.

Hạng mục Thông tin được nêu Giá từng được bán 34 triệu đồng Giá máy đã qua sử dụng 13,8 triệu đồng Chênh lệch giá 20,2 triệu đồng, tương đương khoảng 59,4% Màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch, 120Hz Vi xử lý A16 Bionic Camera chính 48MP Phần mềm iOS, được nguồn nhận định còn có hỗ trợ cập nhật dài hạn

Pin là điểm phải kiểm tra trước khi chọn máy đã qua sử dụng

Hạn chế lớn nhất được nguồn lưu ý là tình trạng pin. Với thiết bị đã qua sử dụng, dung lượng pin còn lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thời lượng hoạt động và trải nghiệm hằng ngày. Người mua nên kiểm tra kỹ thông số pin của từng máy.

Nguồn cũng nêu phương án chủ động dành thêm chi phí để thay pin mới nếu cần thiết. Ngoài pin, các dữ liệu cung cấp không đề cập tình trạng linh kiện, màn hình, camera hay khả năng bảo hành; vì vậy không thể kết luận tất cả máy iPhone 14 Pro Max cũ ở cùng mức giá đều có giá trị sử dụng như nhau.

Phù hợp với người không cần nâng cấp lên các đời mới

iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng có lợi thế ở màn hình 6,7 inch, tần số quét 120Hz, A16 Bionic và camera chính 48MP, trong khi giá được nêu là 13,8 triệu đồng. Cấu hình này phù hợp với người tìm kiếm một thiết bị mạnh, ổn định cho công việc và nhu cầu giải trí.

Dù vậy, giá bán chỉ là một phần của quyết định. Khi lựa chọn máy đã qua sử dụng, tình trạng pin cần được ưu tiên kiểm tra để đánh giá liệu mức chi phí ban đầu có thực sự tương xứng với trải nghiệm lâu dài hay không.