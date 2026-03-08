iPhone 15 Pro Titanium: Lựa chọn tối ưu trải nghiệm Apple Intelligence với chi phí hợp lý Sở hữu khung Titanium cao cấp và chip A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone 15 Pro trở thành lựa chọn smartphone 3 mắt camera vô cùng đáng giá.

Trong phân khúc smartphone cao cấp sở hữu cụm 3 camera, iPhone 15 Pro đang trở thành một trong những điểm sáng thu hút sự chú ý nhờ mức giá hợp lý và hệ vật liệu cao cấp. So với các thế hệ mới hơn sử dụng thiết kế nhôm đúc nguyên khối, chất liệu Titanium trên iPhone 15 Pro vẫn mang lại giá trị thẩm mỹ và độ sang trọng vượt trội, đồng thời đáp ứng trọn vẹn hệ sinh thái tính năng hiện đại của Apple.

Thiết kế khung viền Titanium và chuẩn kết nối USB-C tốc độ cao

Khung viền Titanium lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 15 Pro đã tạo nên bước ngoặt về trải nghiệm cầm nắm. Nhờ đặc tính siêu nhẹ của kim loại này, thiết bị giảm nhẹ khoảng 20g so với thế hệ iPhone 14 Pro tiền nhiệm, giúp người dùng thao tác liên tục trong thời gian dài mà không bị mỏi tay.

So với khung nhôm đúc nguyên khối – vốn được ứng dụng trên các đời máy sau nhằm tối ưu chi phí và gia công dễ hơn – vật liệu Titanium vẫn đem lại vẻ đẹp đẳng cấp và bền bỉ. Đi kèm với nâng cấp về chất liệu là cổng kết nối USB-C chuẩn tốc độ 10Gbps. Cổng sạc mới này không chỉ giúp sử dụng chung dây sạc với MacBook, iPad mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu dung lượng lớn cực kỳ nhanh chóng.

Cấu hình phần cứng tối ưu cho Apple Intelligence

iPhone 15 Pro là dòng điện thoại thế hệ trước duy nhất đáp ứng đủ tiêu chuẩn phần cứng để chạy các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Máy được trang bị vi xử lý A17 Pro sản xuất trên tiến trình tiên tiến cùng bộ nhớ RAM 8GB – nền tảng phần cứng tối thiểu mà Apple yêu cầu cho công nghệ AI của mình.

Phiên bản dung lượng Mức giá tham khảo (Máy cũ) iPhone 15 Pro 128GB 14.290.000 đồng iPhone 15 Pro 256GB 15.090.000 đồng iPhone 15 Pro 512GB 16.090.000 đồng

Nhờ cấu hình này, người dùng iPhone 15 Pro có thể trải nghiệm trọn vẹn các công cụ AI thông minh như tóm tắt văn bản tự động, trợ lý ảo Siri thế hệ mới, tạo biểu tượng Genmoji hay tích hợp trực tiếp ChatGPT mà không cần phải chi ra khoản kinh phí lớn để nâng cấp lên dòng máy mới hơn.

Màn hình ProMotion 120Hz và hệ thống 3 camera chuyên nghiệp

Về trải nghiệm thị giác, iPhone 15 Pro sở hữu màn hình ProMotion hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang đến phản hồi vuốt chạm mượt mà cùng khả năng tối ưu nội dung hiển thị ấn tượng.

Hệ thống 3 camera của máy đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Cảm biến chính 48MP hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải mặc định 24MP, cho sự cân bằng hoàn hảo giữa độ chi tiết sắc nét và dung lượng lưu trữ tối ưu. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ quay video chuẩn ProRes trực tiếp vào ổ cứng ngoài thông qua cổng USB-C, phục vụ đắc lực cho các nhà sản xuất video.

Nhìn chung, iPhone 15 Pro là phương án nâng cấp cực kỳ phù hợp cho người dùng đang sở hữu các dòng iPhone tiêu chuẩn hoặc các thế hệ cũ từ iPhone 12 Pro trở xuống, mong muốn trải nghiệm thiết bị Pro cao cấp với chi phí hợp lý.