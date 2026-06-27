iPhone 16 Pro: Mẫu iPhone Pro khung Titan giá tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay iPhone 16 Pro 256GB hiện có mức giá từ 23,99 triệu đồng, sở hữu khung vỏ Titan bền bỉ, chip A18 Pro mạnh mẽ và camera zoom 5x tương đương dòng Pro Max.

iPhone 16 Pro hiện là mẫu điện thoại dòng Pro sở hữu khung vỏ Titan có mức giá cạnh tranh nhất tại thị trường Việt Nam đối với phân khúc máy mới. Với cấu hình mạnh mẽ và những trang bị tiệm cận dòng Pro Max, đây được xem là lựa chọn kinh tế hơn so với việc chờ đợi các thế hệ iPhone 17 hay đối thủ Galaxy S26 Ultra.

Ưu thế về mức giá và thiết kế khung Titan

Ghi nhận tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6, iPhone 16 Pro phiên bản 256GB đang có mức giá dao động từ 23,99 đến 24,99 triệu đồng. Đây chủ yếu là các sản phẩm dưới dạng hàng xách tay và là phiên bản phổ biến nhất còn hàng ở thời điểm hiện tại.

So với dự kiến giá của iPhone 17 Pro, người dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể nhưng vẫn sở hữu thiết kế khung Titan bền bỉ và sang trọng. Màn hình của máy đã được nâng cấp lên kích thước 6,3 inch, lớn hơn so với mức 6,1 inch của thế hệ tiền nhiệm, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng khi cầm nắm.

Hệ thống camera và nút điều khiển chuyên dụng

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên iPhone 16 Pro là việc trang bị camera zoom quang học 5x, tính năng vốn trước đây chỉ xuất hiện trên dòng Pro Max. Bên cạnh đó, camera siêu rộng cũng được nâng cấp độ phân giải lên 48MP, giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp phong cảnh và kiến trúc.

Apple cũng bổ sung nút điều khiển camera (Camera Control) hoàn toàn mới, cho phép người dùng thao tác nhanh các chức năng chụp ảnh và quay phim. Với các lệnh gán sẵn, việc bắt trọn khoảnh khắc trở nên chuyên nghiệp và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip A18 Pro và màn hình 120Hz

Bên trong iPhone 16 Pro là bộ vi xử lý A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm với cấu trúc 6 lõi. Chip đồ họa 6 lõi mới không chỉ đáp ứng tốt các tựa game nặng mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) được Apple tích hợp sâu vào hệ điều hành. Hiệu năng của dòng chip này được đánh giá có thể sánh ngang với chip M1 trên các dòng máy tính của hãng.

Khả năng hiển thị của máy cũng thuộc hàng đầu thị trường với tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, Dolby Vision và độ sáng tối đa lên tới 2000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Galaxy S24 Ultra.

Dù các thế hệ iPhone mới hơn đang dần lộ diện, iPhone 16 Pro vẫn khẳng định được giá trị nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, công nghệ camera và mức giá dễ tiếp cận cho người dùng Việt Nam.