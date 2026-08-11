iPhone 17 đứng trước cơ hội xô đổ kỷ lục 15 năm của iPhone 4 để trở thành flagship lâu nhất Dự kiến ra mắt tháng 9/2025, iPhone 17 có thể duy trì vị thế dòng tiêu chuẩn chủ lực tới mùa xuân 2027 với 550 ngày, chính thức vượt qua kỷ lục của iPhone 4.

Theo những thông tin dự đoán mới nhất về lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple, iPhone 17 (dự kiến trình làng vào tháng 9/2025) đang đứng trước cơ hội xác lập một cột mốc lịch sử chưa từng có. Nếu mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn được chuyển sang phát hành vào mùa xuân năm 2027, iPhone 17 sẽ duy trì vị thế là flagship tiêu chuẩn chủ lực trong khoảng 550 ngày (xấp xỉ 18 tháng), chính thức xô đổ kỷ lục tồn tại 15 năm của iPhone 4.

Cột mốc 477 ngày của iPhone 4 tồn tại suốt 15 năm qua

Cho đến nay, iPhone 4 vẫn nắm giữ vị trí thiết bị flagship tiêu chuẩn có thời gian giữ ngôi vương lâu nhất của Apple. Ra mắt ngày 24/6/2010, iPhone 4 duy trì vị trí cao nhất trên thị trường cho tới khi iPhone 4S xuất hiện vào ngày 14/10/2011, đạt tổng cộng khoảng 477 ngày (tương đương 15,7 tháng).

Sự kéo dài này bắt nguồn từ quyết định chiến lược của Apple khi thay đổi thời điểm ra mắt iPhone từ mùa hè sang mùa thu. Dù iPhone 4S vẫn giữ nguyên ngoại hình của bản tiền nhiệm, Apple đã tích hợp nhiều cải tiến nội bộ quan trọng như trợ lý ảo Siri, nâng cấp camera và vi xử lý mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, chu kỳ phát hành đặc biệt của nhà mạng AT&T, việc mở rộng sang Verizon sau 6 tháng và sự cố chậm trễ 10 tháng của phiên bản màu trắng cũng đóng góp vào vòng đời đặc biệt này.

Trong hơn một thập kỷ sau đó, chưa dòng sản phẩm chủ lực nào chạm tới thành tích trên. Mẫu máy tiệm cận nhất là iPhone 11 Pro ra mắt ngày 20/9/2019. Do sự kiện công bố iPhone 12 Pro bị hoãn tới ngày 23/10/2020, iPhone 11 Pro đã giữ vai trò chủ lực trong 399 ngày (hơn 13 tháng). Các dòng máy như iPhone SE hay iPhone 16e dù có khoảng cách ra mắt giữa các thế hệ khá dài nhưng không được tính vào kỷ lục do không nằm trong chu kỳ nâng cấp flagship hàng năm.

Cơ chế khiến iPhone 17 có thể trụ vững vị thế đến năm 2027

iPhone 17 có thể sẽ có khoảng 18 tháng đứng ở vị trí flagship chủ lực của Apple. Ảnh: The Verge

Dữ liệu chu kỳ sản phẩm cho thấy phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027 thay vì mùa thu năm 2026 như thông lệ. Kịch bản này đồng nghĩa với việc iPhone 17 tiêu chuẩn phải đảm nhận vai trò chủ lực kéo dài suốt 18 tháng. Con số 550 ngày này vượt xa mốc 477 ngày của iPhone 4, đưa iPhone 17 trở thành mẫu thiết bị tiêu chuẩn có thời gian tại vị flagship lâu nhất từng được sản xuất.

Chiến lược phân tầng dải sản phẩm mới của Apple

Khác với giai đoạn 15 năm trước khi người dùng bắt buộc phải đợi thế hệ tiếp theo để nâng cấp, cấu trúc dải sản phẩm hiện tại của Apple đã được đa dạng hóa. Trong suốt khoảng thời gian iPhone 17 tiêu chuẩn giữ vị trí chủ lực, dòng iPhone Pro vẫn được kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp độ cập nhật hàng năm. Nhờ đó, nhóm khách hàng có nhu cầu tiếp cận công nghệ phần cứng mới nhất vẫn có lựa chọn phù hợp.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuyển tiếp từ iPhone 17 sang iPhone 18, thị trường có thể đón nhận sự xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Sự xuất hiện của phân khúc hoàn toàn mới này được kỳ vọng sẽ làm thay đổi thói quen sử dụng và thiết kế phần cứng của tập đoàn công nghệ Mỹ, đồng thời cho phép dòng iPhone 17 tiêu chuẩn kéo dài vòng đời mà không làm suy giảm sức hút chung của hệ sinh thái.