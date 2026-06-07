iPhone 17 Pro Max được niêm phong 250 năm: Liệu siêu phẩm của Apple có còn hoạt động vào năm 2276? Chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange vừa được chọn làm "di sản công nghệ" gửi tới tương lai, đặt ra những thách thức lớn về bảo tồn linh kiện và khả năng tương thích sau hơn hai thế kỷ.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, một sự kiện hy hữu đã diễn ra khi chiếc iPhone 17 Pro Max được lựa chọn để đưa vào hộp thời gian (time capsule). Đây là hành động mang tính biểu tượng cao, nhằm gửi gắm một trong những thành tựu công nghệ tiêu biểu nhất của thế kỷ 21 cho thế hệ con người ở năm 2276.

Biểu tượng của kỷ nguyên số đương đại

Theo thông tin từ 9to5Mac, thiết bị được chọn là phiên bản iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange. Chiếc điện thoại này được đặt trong một hộp thời gian cỡ lớn cùng nhiều hiện vật đại diện cho đời sống hiện đại từ khắp các bang trên nước Mỹ. Việc lựa chọn iPhone không gây bất ngờ, bởi trong gần hai thập kỷ qua, dòng sản phẩm này đã thay đổi hoàn toàn cách con người giao tiếp, làm việc và kết nối với thế giới số.

iPhone 17 Pro Max được xem là đại diện cho thời kỳ đỉnh cao của điện thoại thông minh, nơi các tính năng như chụp ảnh, truy cập Internet và trí tuệ nhân tạo tích hợp đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Những rào cản kỹ thuật: Pin và linh kiện điện tử

Dù mang ý nghĩa di sản, khả năng chiếc iPhone vẫn có thể hoạt động sau 250 năm niêm phong là một thách thức kỹ thuật cực lớn. Các chuyên gia nhận định rằng pin Lithium-ion sẽ là bộ phận đầu tiên xuống cấp. Ngay cả khi không sử dụng, các phản ứng hóa học bên trong pin vẫn diễn ra theo thời gian, dẫn đến hiện tượng chai pin hoặc thậm chí là hư hỏng hoàn toàn trước khi hộp thời gian được mở.

iPhone 17 Pro Max được niêm phong và mở ra sau 250 năm nữa. Ảnh: Squaredtech.

Bên cạnh pin, các linh kiện khác như màn hình OLED, chip nhớ Flash và các bảng mạch cũng có tuổi thọ hữu hạn. Các vật liệu bán dẫn và lớp polymer trong linh kiện điện tử có thể bị oxy hóa hoặc biến chất dưới tác động của môi trường, dù đã được niêm phong kỹ lưỡng.

Thách thức về hạ tầng và khả năng tương thích

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là thiết bị vẫn khởi động được vào năm 2276, việc truy cập dữ liệu vẫn là một bài toán khó. Sau 250 năm, các chuẩn kết nối như cổng sạc hay giao thức truyền tải dữ liệu hiện nay chắc chắn sẽ trở thành đồ cổ. Hạ tầng công nghệ của tương lai có thể đã chuyển sang những hình thức hoàn toàn khác, khiến các thiết bị vật lý hiện tại không còn khả năng kết nối.

Về mặt phần mềm, hệ điều hành iOS và các định dạng tệp tin hiện nay có thể sẽ không còn được hỗ trợ hoặc không thể giải mã bởi các hệ thống máy tính trong tương lai. Điều này tương tự như việc cố gắng đọc một chiếc đĩa mềm từ vài thập kỷ trước trên các máy tính hiện đại nhất ngày nay.

Thông điệp số cho thế hệ tương lai

Dù khả năng vận hành còn bỏ ngỏ, những người thực hiện dự án đã lưu sẵn một số nội dung trong ứng dụng Ghi chú (Notes) của thiết bị. Đây được coi là những "di vật số", chứa đựng thông điệp của thế hệ hiện tại gửi gắm cho hậu thế. Tác giả Michael Burkhardt từ 9to5Mac cho rằng, con người ở thế kỷ 23 có thể sẽ không còn sử dụng các thiết bị cầm tay mà chuyển sang các hình thức tương tác như giao diện thần kinh.

Việc đưa iPhone 17 Pro Max vào hộp thời gian không chỉ là để bảo tồn một thiết bị, mà là bảo tồn một minh chứng lịch sử về cách con người ở thời đại này đã sống và tương tác với công nghệ. Nó nhắc nhở rằng, dù công nghệ có thay đổi nhanh chóng đến đâu, khát vọng kết nối và lưu giữ giá trị của con người vẫn là vĩnh cửu.