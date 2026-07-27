Thông tin iPhone 17e lộ diện: Kẻ hủy diệt iPhone 16e xuất hiện iPhone 16e đang trở thành tâm điểm chú ý khi phiên bản kế nhiệm iPhone 17e lộ diện trong năm nay. Vậy những thay đổi trên iPhone 17e có đủ để khiến thế hệ mới trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn? Hãy cùng so sánh cả 2 phiên bản để xem sự khác biệt là gì và có đáng xuống tiền hay không?

So sánh iPhone 17e với iPhone 16e có gì khác biệt

Dù thuộc hai thế hệ khác nhau, iPhone 17e và iPhone 16e được cho là sẽ có nhiều điểm tương đồng về thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, Apple vẫn mang đến một số nâng cấp khác biệt như sau:

Thiết kế không có nhiều sự khác biệt

Đặt cạnh iPhone 16e, iPhone 17e gần như không thay đổi về ngoại hình khi vẫn sử dụng thiết kế màn hình tai thỏ, khung viền nhôm và mặt lưng kính. Cả hai cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và có kích thước thân máy tương đồng.

Thiết kế quen thuộc với màn hình tai thỏ

Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở mặt kính trước Ceramic Shield thế hệ thứ hai trên thế hệ 17e, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn. Ngoài hai tùy chọn màu Đen và Trắng quen thuộc, Apple còn bổ sung thêm phiên bản màu Hồng, mang đến lựa chọn mới cho người dùng.

Vẫn là màn hình tai thỏ và tần số quét 60Hz

iPhone 17e vẫn được Apple trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch, độ phân giải 1.170 x 2.532 pixel, tương tự iPhone 16e. Thiết kế tai thỏ và tần số quét 60Hz cũng tiếp tục được giữ nguyên trên cả hai thiết bị.

Dù chưa được nâng cấp lên ProMotion 120Hz, màn hình của cả hai vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, đọc nội dung và sử dụng hằng ngày. Với người dùng phổ thông, đây vẫn là trải nghiệm đủ tốt trong phân khúc.

Thế hệ chip A19 mới mạnh hơn

Khác biệt lớn nhất giữa iPhone 16e và iPhone 17e đến từ bộ vi xử lý. Trong khi iPhone 16e sử dụng chip A18 (GPU 4 nhân), phiên bản mới được nâng cấp lên Apple A19 với Neural Engine 16 lõi được tối ưu cho Apple Intelligence và các tác vụ AI tạo sinh.

Thế hệ chip A19 mới xử lý ấn tượng hơn

Theo các bài đo hiệu năng, chip A19 đạt khoảng 1,9 triệu điểm AnTuTu, cao hơn mức khoảng 1,3 triệu điểm của A18. Bên cạnh đó, dòng iPhone 17e còn được trang bị modem Apple C1X mới, cho tốc độ kết nối nhanh hơn và tiết kiệm điện năng hơn.

Camera 1 ống kính quen thuộc

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone 17e và iPhone 16e đều được trang bị một camera sau 48MP với khẩu độ f/1.9. Apple tiếp tục khai thác cảm biến độ phân giải cao để mang đến khả năng zoom quang học chất lượng 2x.

Ngoài chất lượng ảnh tương đồng, cả hai còn hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision tối đa 60fps, ghi âm Spatial Audio, Audio Mix và tính năng giảm tiếng ồn gió. Điều này đồng nghĩa với việc trải nghiệm chụp ảnh và quay video trên iPhone 17e không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước.

Thế hệ mới đã hỗ trợ sạc MagSafe

Nếu xét về thời lượng sử dụng, iPhone 16e và iPhone 17e đều cho khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong cả ngày nhờ chip xử lý tối ưu điện năng. Apple cũng không có nhiều thay đổi về dung lượng pin hay công suất sạc có dây giữa hai thế hệ.

iPhone 17e đã hỗ trợ MagSafe

Điểm nâng cấp đáng giá trên iPhone 17e là việc bổ sung sạc không dây MagSafe và chuẩn Qi2 với công suất tối đa 15W. Trong khi đó, thế hệ iPhone 16e chỉ hỗ trợ sạc không dây Qi 7.5W.

Nên mua iPhone 16e hay iPhone 17e?

Nếu ưu tiên mức giá dễ tiếp cận và nhu cầu sử dụng hằng ngày như học tập, làm việc, giải trí hay chụp ảnh cơ bản, iPhone 16e vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, iPhone 17e sẽ phù hợp hơn với người dùng muốn trải nghiệm chip A19 mới, hỗ trợ MagSafe và tối ưu tốt hơn cho các tính năng Apple Intelligence.

17e là lựa chọn lên đời hợp lý

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Giá iPhone 17e và iPhone 16e là bao nhiêu?

Nếu đang phân vân giữa iPhone 17e và 16e, bảng giá dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh mức chênh lệch trước khi đưa ra quyết định. Mức giá có sự khác biệt tùy theo dung lượng lưu trữ:

Dòng điện thoại

Phiên bản bộ nhớ

Giá tham khảo

iPhone 17e

256GB

17.390.000đ

iPhone 17e

512GB

22.990.000đ

iPhone 16e

128GB

13.690.000đ

iPhone 16e

256GB

16.190.000đ



Lưu ý: Giá iPhone 17e và iPhone 16e chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm viết bài, có thể thay đổi tùy theo thời gian, chương trình ưu đãi và chính sách bán hàng của từng hệ thống phân phối.

Tạm kết

Trên đây là những điểm khác biệt nổi bật giữa iPhone 17e và iPhone 16e. Nếu muốn tiết kiệm chi phí, 16e vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, iPhone 17e sẽ phù hợp hơn với người dùng muốn trải nghiệm chip A19 mới, MagSafe và những nâng cấp hướng đến sử dụng lâu dài.