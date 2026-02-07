iPhone 18 Pro lộ diện thay đổi lớn: Cảm biến Sony IMX905 và chiến lược hai modem mới Rò rỉ dữ liệu từ Tata Electronics xác nhận iPhone 18 Pro sẽ nâng cấp camera với cảm biến Sony IMX905 và sử dụng song song modem Apple C2 cùng Qualcomm tùy khu vực.

Vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ lên tới 630 GB từ Tata Electronics, đối tác cung ứng quan trọng của Apple tại Ấn Độ, đang hé lộ những chi tiết kỹ thuật chuyên sâu về thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Những thông tin này không chỉ xác nhận sự thay đổi về phần cứng mà còn cho thấy chiến lược tùy biến linh kiện theo khu vực địa lý của Apple.

Apple iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ trang bị cảm biến camera mới và các modem khác nhau tùy khu vực.

Chiến lược hai modem: Apple C2 và sự hiện diện của Qualcomm

Điểm đáng chú ý nhất trong phân tích dữ liệu mới đây là việc Apple sẽ không chuyển đổi hoàn toàn sang modem tự phát triển trên dòng Pro như các dự đoán trước đó. Thay vào đó, hãng sẽ áp dụng chiến lược sử dụng song song hai loại modem khác nhau cho iPhone 18 Pro tùy theo thị trường.

Cụ thể, các mẫu iPhone 18 Pro dành cho thị trường Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm. Nguyên nhân chính nằm ở tiêu chuẩn 5G mmWave – công nghệ băng tần cao vốn được triển khai mạnh mẽ tại các thành phố lớn ở Mỹ nhưng chưa phổ biến tại các khu vực khác. Modem Qualcomm hiện tại có khả năng hỗ trợ mmWave ổn định hơn so với chip Apple C2 thế hệ mới.

Ngược lại, phiên bản quốc tế dành cho thị trường châu Âu và phần lớn châu Á sẽ được trang bị modem Apple C2. Phân tích mã bo mạch chủ (logic board) cho thấy mã số 820-04340-06 tương ứng với phiên bản Mỹ có đầu nối mmWave, trong khi mã 820-04305-06 của bản quốc tế hoàn toàn loại bỏ thành phần này. Điều này giúp Apple tối ưu hóa chi phí sản xuất và dần đưa linh kiện tự thân vào hệ sinh thái mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất kết nối tại các thị trường đặc thù.

Nâng cấp camera với cảm biến Sony IMX905

Bên cạnh hạ tầng kết nối, hệ thống quang học trên iPhone 18 Pro cũng ghi nhận sự nâng cấp mạnh mẽ. Sau khi dòng iPhone 17 Pro sử dụng cảm biến Sony IMX903, các dữ liệu kỹ thuật từ Apple Insider và Digital Chat Station đều chỉ ra rằng thế hệ kế nhiệm sẽ chuyển sang cảm biến Sony IMX905 (mã nhận diện 0x905).

Mặc dù các thông số chi tiết về kích thước pixel hay độ phân giải của IMX905 chưa được công bố đầy đủ, nhưng việc cụm camera trên iPhone 18 Pro dày hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm là một chỉ dấu quan trọng. Điều này thường ám chỉ hai khả năng:

Kích thước cảm biến lớn hơn: Vượt qua mức 1/1.28 inch hiện tại để thu sáng tốt hơn và cải thiện dải động (dynamic range).

Vượt qua mức 1/1.28 inch hiện tại để thu sáng tốt hơn và cải thiện dải động (dynamic range). Khẩu độ thay đổi (Variable Aperture): Một tính năng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên camera chính, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh và lượng ánh sáng đi vào ống kính một cách linh hoạt như các máy ảnh chuyên nghiệp.

Độ tin cậy của thông tin rò rỉ

Dữ liệu từ Tata Electronics được đánh giá là có độ tin cậy rất cao do xuất phát trực tiếp từ chuỗi cung ứng linh kiện. Tuy nhiên, giới phân tích cũng lưu ý rằng iPhone 18 Pro vẫn đang trong các giai đoạn phát triển và thử nghiệm. Apple hoàn toàn có thể điều chỉnh các thông số kỹ thuật trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt để phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực cung ứng thực tế.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro đang định hình là một bước đi thận trọng nhưng chiến lược của Apple trong việc tự chủ công nghệ modem, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiếp ảnh di động thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Sony.