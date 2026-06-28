iPhone 18 Pro lộ diện thiết kế mới: Apple thu nhỏ Dynamic Island nhờ công nghệ Face ID ẩn Hình ảnh linh kiện rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sở hữu cụm Dynamic Island tinh gọn hơn đáng kể, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình tiến tới màn hình tràn viền hoàn hảo của Apple.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về kính cường lực dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa xuất hiện, hé lộ một bước đột phá quan trọng trong lộ trình thiết kế của Apple. Sự thay đổi trên thế hệ iPhone 18 Pro không đơn thuần là một tinh chỉnh nhỏ, mà nằm trong chiến lược cải tổ diện mạo dài hạn của hãng, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn phần khuyết trên màn hình.

Công nghệ Face ID dưới màn hình: Chìa khóa thu hẹp Dynamic Island

Dựa trên hình ảnh rò rỉ về miếng dán bảo vệ màn hình, khu vực Dynamic Island trên dòng iPhone 18 Pro đã được thu hẹp một cách rõ rệt so với các thế hệ tiền nhiệm. Dù chưa biến mất hoàn toàn, nhưng sự tinh giảm về kích thước này đủ lớn để người dùng có thể nhận ra bằng mắt thường.

Miếng dán màn hình được hé lộ cho thấy thiết kế iPhone 18 Pro Max sẽ thay đổi ở cụm Dynamic Island (Ảnh: Yeux1122)

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Apple từng gặp không ít rào cản kỹ thuật trong việc thu nhỏ cụm cảm biến Face ID đặt dưới màn hình, đặc biệt là bài toán về tốc độ phản hồi và độ chính xác. Việc các tấm kính cường lực mới xuất hiện cho thấy Apple dường như đã tìm ra lời giải. Hãng có thể đã tối ưu hóa thành công hệ thống Face ID ẩn dưới tấm nền, hoặc áp dụng cấu trúc sắp xếp linh kiện mới để tối giản không gian hiển thị một cách khéo léo nhất.

Giới chuyên môn dự đoán Apple sẽ giữ lại thiết kế tinh gọn này như một đặc quyền để phân cấp dòng cao cấp, trong khi chưa rõ phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có sở hữu thay đổi tương tự hay không.

So sánh Dynamic Island giữa iPhone 17 Pro và 18 Pro.

Lộ trình tiến tới màn hình tràn viền hoàn hảo

Hành trình cải tiến màn hình của Apple được cho là sẽ bắt đầu manh nha từ dòng iPhone 17 Pro Max, tiếp tục bứt phá trên iPhone 18 Pro Max và hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối trên thế hệ iPhone 20 Pro Max. Mục tiêu cuối cùng là một chiếc điện thoại tràn viền thực thụ, xóa bỏ hoàn toàn mọi lỗ đục trên không gian hiển thị.

Mặc dù việc thu nhỏ Dynamic Island là một bước tiến công nghệ đáng ghi nhận, nhưng giới phân tích vẫn đặt dấu hỏi về khả năng kích cầu mua sắm của thay đổi này. Từ khi ra mắt, Dynamic Island không chỉ là phần khuyết đơn thuần mà đã trở thành điểm nhận diện thương hiệu và là vùng tương tác thông minh độc quyền của iOS như hiển thị thông báo, điều hướng hay trình phát nhạc.

Thách thức trong việc thu hút người dùng nâng cấp

Việc thu hẹp diện tích của "đảo động" có thể mang lại giá trị thẩm mỹ cao hơn, nhưng đôi khi gây hụt hẫng cho những người dùng đã quen thuộc với các tính năng tiện ích của nó. Nhìn chung, quyết định nâng cấp điện thoại của đa số người dùng vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố thực tế hơn.

Yếu tố kỳ vọng nâng cấp Tác động đến người dùng Thiết kế màn hình Tăng tính thẩm mỹ, diện tích hiển thị rộng hơn Công nghệ Face ID Cải tiến khả năng ẩn dưới màn hình, độ chính xác cao Hiệu suất & Pin Yếu tố cốt lõi quyết định việc "lên đời" máy Tính năng AI Xu hướng công nghệ mới giúp tối ưu trải nghiệm

Do đó, một màn hình tinh tế hơn sẽ là điểm cộng lớn, nhưng Apple vẫn cần thêm những nâng cấp cốt lõi về thời lượng pin, công nghệ camera hay sức mạnh cấu hình để tạo nên cú hích doanh số thực sự cho iPhone 18 Pro Series.