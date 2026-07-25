iPhone 18 Pro Max đối mặt nguy cơ tăng giá kỷ lục vì chip A20 Pro 2nm và linh kiện AI Sự gia tăng chi phí sản xuất chip A20 Pro trên tiến trình 2nm cùng áp lực giá bộ nhớ DRAM và NAND Flash có thể khiến iPhone 18 Pro Max thiết lập mức giá cao chưa từng có.

Thế hệ flagship tiếp theo của Apple, dự kiến là iPhone 18 Pro Max, đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới công nghệ không chỉ bởi các cải tiến phần cứng mà còn vì mức giá đồn đoán kỷ lục. Các phân tích kỹ thuật và chuỗi cung ứng cho thấy áp lực tăng giá đến trực tiếp từ chi phí sản xuất vi xử lý A20 Pro trên tiến trình 2nm mới cùng sự biến động giá của linh kiện bộ nhớ trên thị trường toàn cầu.

iPhone 18 Pro Max có thể đắt đỏ nhất trong lịch sử iPhone. Ảnh: Fpt/YouTube

Chi phí sản xuất chip A20 Pro tiến trình 2nm gia tăng đột biến

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi khiến iPhone 18 Pro Max đối mặt với nguy cơ tăng giá đến từ bộ xử lý A20 Pro. Đây được kỳ vọng là dòng vi xử lý đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, hứa hẹn mang lại những cải thiện về hiệu năng, khả năng tiết kiệm điện năng cũng như năng lực xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, công nghệ chế tạo bán dẫn tiên tiến này lại kéo theo chi phí sản xuất tăng cao. Dữ liệu từ ngành bán dẫn cho thấy một tấm wafer 2nm của TSMC có giá khoảng 30.000 USD, cao hơn từ 50% đến 60% so với tiến trình 3nm hiện tại. Mức chi phí tấm wafer tăng vọt khiến giá thành các dòng chip 2nm đầu tiên tăng hơn 20% so với thế hệ trước. Việc Apple đặt trước phần lớn năng lực sản xuất chip 2nm của TSMC giúp hãng duy trì ưu thế công nghệ, nhưng đồng thời làm tăng đáng kể chi phí sản xuất trên mỗi thiết bị.

Áp lực từ cơn sốt bộ nhớ và hạ tầng AI toàn cầu

Bên cạnh bộ vi xử lý trung tâm, giá bộ nhớ cũng tạo ra áp lực lớn lên tổng giá trị linh kiện của sản phẩm. Trong hơn một năm qua, giá DRAM và NAND Flash liên tục tăng do nhu cầu thu mua lớn từ các trung tâm dữ liệu AI, máy chủ và các thiết bị điện tử cao cấp.

Theo các báo cáo thị trường, chi phí dành cho bộ nhớ hiện chiếm hơn 20% tổng giá trị linh kiện của một chiếc smartphone cao cấp, trong khi trước đây tỷ lệ này chỉ dao động khoảng 10-15%. Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến Apple mà còn tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp smartphone, buộc nhiều nhà sản xuất Android phải tính đến phương án điều chỉnh giá các mẫu flagship mới.

Dự báo mức giá và các phương án cân bằng của Apple

Thông tin rò rỉ từ tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo cho biết phiên bản iPhone 18 Pro Max có thể được niêm yết với giá khởi điểm khoảng 11.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.625 USD), cao hơn khoảng 400 USD so với giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là mẫu iPhone dạng thanh có giá bán cao nhất từ trước đến nay của Apple.

Dù mức tăng 400 USD được nhiều chuyên gia nhận định là khá lớn và cần thêm thông tin xác minh, việc điều chỉnh giá bán đối với dòng iPhone 18 Pro Max vẫn được xem là khả năng khó tránh khỏi khi CEO Tim Cook từng thừa nhận chi phí sản xuất gia tăng. Trong thời gian tới, Apple có thể linh hoạt áp dụng các giải pháp cân bằng như điều chỉnh dung lượng lưu trữ mặc định, thay đổi cấu hình hoặc phân bổ lại biên độ giá giữa các dòng sản phẩm bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt cùng thời điểm.