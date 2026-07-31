iPhone 18 Pro Max giá hơn 42 triệu đồng: Chip A20 Pro 2nm có đủ thuyết phục người dùng? iPhone 18 Pro Max đối mặt làn sóng quay lưng khi có tin đồn giá vượt 1.600 USD. Dù trang bị chip A20 Pro 2nm, hơn 55% người dùng vẫn chọn giữ máy cũ.

Mẫu điện thoại cao cấp nhất tiếp theo của Apple, iPhone 18 Pro Max, đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tin đồn mức giá bán có thể vượt mốc 1.600 USD (tương đương khoảng 42 triệu đồng). Mặc dù được kỳ vọng trang bị chipset A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến cùng cụm camera khẩu độ thay đổi, phản ứng từ cộng đồng người dùng lại cho thấy sự e ngại rõ rệt trước rào cản chi phí.

Nâng cấp phần cứng trên iPhone 18 Pro Max và rào cản giá bán

Theo các thông tin rò rỉ trên mạng xã hội Weibo, Apple dự kiến sẽ đưa mẫu flagship mới trở thành thiết bị đắt nhất từ trước đến nay của hãng. Việc tăng giá bán được cho là đến từ những nâng cấp công nghệ tốn kém trên thế hệ mới.

Việc tăng giá cặp iPhone 18 Pro sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nâng cấp của iFan.

Cụ thể, dòng sản phẩm này dự kiến sở hữu các cải tiến kỹ thuật nổi bật bao gồm:

Thông số / Tính năng Chi tiết nâng cấp dự kiến Vi xử lý Chip A20 Pro (Tiến trình 2nm của TSMC) Hệ thống Camera Tích hợp cơ chế khẩu độ thay đổi (Variable Aperture) Mức giá khởi điểm Dự kiến vượt 1.600 USD (~42 triệu đồng)

Mặc dù tiến trình 2nm của TSMC hứa hẹn mang lại hiệu năng tối ưu và tiết kiệm năng lượng vượt trội, mức giá vượt ngưỡng 1.600 USD đang làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về giá trị sử dụng thực tế so với số tiền người dùng phải bỏ ra.

Phản ứng của người dùng: Đa số lựa chọn giữ lại thiết bị cũ

Để đo lường thực tế tác động từ tin đồn tăng giá, chuyên trang công nghệ Phone Arena đã thực hiện một khảo sát diện rộng về ý định nâng cấp lên iPhone 18 Pro Max của người tiêu dùng. Kết quả thu được phản ánh tâm lý rất thận trọng của thị trường.

iPhone 17 Pro Max.

Cụ thể, số liệu từ cuộc khảo sát cho thấy:

55,79% người tham gia quyết định tiếp tục sử dụng chiếc iPhone hiện tại lâu hơn thay vì nâng cấp.

người tham gia quyết định tiếp tục sử dụng chiếc iPhone hiện tại lâu hơn thay vì nâng cấp. 20,39% khẳng định vẫn sẵn sàng mua iPhone 18 Pro Max bất chấp mức giá tăng cao.

khẳng định vẫn sẵn sàng mua iPhone 18 Pro Max bất chấp mức giá tăng cao. 17,38% cho biết sẽ cân nhắc chuyển sang các thiết bị thuộc hệ điều hành Android.

cho biết sẽ cân nhắc chuyển sang các thiết bị thuộc hệ điều hành Android. 6,44% lựa chọn giải pháp chuyển sang phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn với chi phí thấp hơn.

Bên cạnh đó, việc CEO Tim Cook từng thừa nhận khả năng tăng giá là điều khó tránh khỏi do chi phí linh kiện gia tăng càng khiến người dùng cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Dù nhóm khách hàng trung thành vẫn tồn tại, số đông người tiêu dùng hiện tại đòi hỏi những bước nhảy vọt công nghệ mang tính đột phá hơn nữa để chấp nhận mức giá mới này.