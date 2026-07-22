iPhone 18 Pro Max lộ diện với màu Dark Cherry và chip A20 Pro tiến trình 2nm Hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro Max vừa rò rỉ cho thấy Apple sẽ tập trung vào màu sắc Dark Cherry mới cùng những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ như vi xử lý A20 Pro và hệ thống camera cải tiến.

Dù còn khoảng hai tháng nữa mới đến thời điểm ra mắt dự kiến, hình ảnh được cho là mô hình (dummy) của bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bất ngờ lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của loạt mô hình này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ, hé lộ chiến lược của Apple trong việc làm mới dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình thông qua màu sắc và cấu hình nội lực.

Bảng màu mới trên iPhone 18 Pro Max: Dark Cherry chiếm ưu thế

Theo các hình ảnh rò rỉ, dòng iPhone Pro năm nay sẽ có bốn tùy chọn màu sắc. Trong đó, phiên bản màu tím đỏ (Dark Cherry) nhận được nhiều sự chú ý nhất. Đây được dự báo sẽ trở thành sắc màu chủ đạo, thay thế cho tông màu đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể vẫn giữ đường nét quen thuộc, tập trung tạo điểm nhấn ở màu sắc và lớp hoàn thiện bề mặt tinh xảo hơn.

Bên cạnh sắc tím đỏ Dark Cherry độc đáo, ba tùy chọn màu sắc còn lại cũng sở hữu sức hút riêng biệt:

Đen Tuyền (Space Black): Sự trở lại của tông màu mạnh mẽ và bí ẩn, vốn luôn được cộng đồng người dùng Apple ưu chuộng qua nhiều thế hệ.

Sự trở lại của tông màu mạnh mẽ và bí ẩn, vốn luôn được cộng đồng người dùng Apple ưu chuộng qua nhiều thế hệ. Xanh Nhạt (Light Blue): Mang đến làn gió mới trẻ trung, nhã nhặn, phù hợp với dải khách hàng đa dạng hơn.

Mang đến làn gió mới trẻ trung, nhã nhặn, phù hợp với dải khách hàng đa dạng hơn. Trắng Bạc (Silver): Gam màu kinh điển từng gây sốt trên các thế hệ trước tiếp tục được Apple duy trì nhờ vẻ ngoài sang trọng, bền bỉ.

Nâng cấp phần cứng: Bước nhảy vọt với tiến trình 2nm

Dựa trên các thông tin kỹ thuật rò rỉ, Apple sẽ không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng bên ngoài của iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max. Thay vào đó, gã khổng lồ công nghệ Mỹ tập trung nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng bên trong để duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu năng.

Thành phần Nâng cấp dự kiến Vi xử lý Apple A20 Pro (Tiến trình 2nm) Màn hình Dynamic Island tối ưu nhỏ gọn hơn Camera Hỗ trợ khẩu độ biến thiên Pin Dung lượng gia tăng đáng kể

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất hiện nay. Công nghệ này hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý vượt trội trong khi tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Ngoài ra, hệ thống camera với khẩu độ biến thiên sẽ cho phép người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh và khả năng thu sáng linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Những lưu ý về tính xác thực của mô hình dummy

Dù các hình ảnh mô hình mang đến cái nhìn trực quan, giới phân tích lưu ý rằng đây chỉ là các mẫu dummy dựng từ tin đồn và chưa được Apple xác nhận chính thức. Trong quá khứ, không ít mô hình từng có sự sai lệch về sắc độ màu sắc thực tế hoặc chất liệu bề mặt so với bản thương mại cuối cùng.

Người dùng và giới mộ điệu vẫn cần chờ đợi sự kiện ra mắt chính thức của Apple để có cái nhìn chính xác nhất về các thông số kỹ thuật cũng như ngoại hình thực tế của thế hệ iPhone mới.