iPhone 18 Pro Max lộ thông số pin đột phá: Dung lượng vượt 5.400 mAh thách thức mọi đối thủ iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu pin tới 5.425 mAh nhờ tối ưu không gian eSIM, đánh dấu bước nhảy vọt về thời lượng sử dụng so với các thế hệ tiền nhiệm.

Cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào loạt tin đồn mới nhất về iPhone 18 Pro Max, hứa hẹn mang đến một cải tiến mang tính đột phá mà người dùng Apple đã mong mỏi suốt bấy lâu nay. Theo thông tin từ Macworld, mẫu flagship tiếp theo của Apple có thể sẽ sở hữu viên pin với dung lượng tăng mạnh tới 8,5% so với thế hệ tiền nhiệm.

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Bước nhảy vọt 8,5% về dung lượng pin

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, đây chắc chắn là một bước tiến lịch sử đối với dòng điện thoại cao cấp của Apple. Trong nhiều năm qua, hãng luôn phải cân đối giữa việc kéo dài thời lượng sử dụng và duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ. Việc tăng dung lượng pin lên mức kỷ lục cho thấy một sự thay đổi chiến lược quan trọng.

Nguồn tin cho biết biến thể iPhone 18 Pro Max sử dụng khe Nano SIM truyền thống sẽ được trang bị pin có dung lượng 5.235 mAh. Đáng chú ý hơn, phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM có thể tối ưu không gian bên trong máy để tích hợp viên pin lên tới 5.425 mAh. Đây là lần đầu tiên một thiết bị iPhone vượt qua cột mốc 5.400 mAh, chính thức bước vào nhóm những smartphone có pin lớn nhất thị trường.

Dòng máy Dung lượng pin dự kiến (mAh) Tỷ lệ tăng trưởng iPhone 18 Pro Max (bản eSIM) 5.425 mAh +6,6% - 12% iPhone 18 Pro Max (bản Nano SIM) 5.235 mAh +8,5% iPhone 17 Pro Max 4.832 mAh - Galaxy S26 Ultra (Tin đồn) 5.000 mAh -

Lợi thế từ thiết kế thuần eSIM

Sự khác biệt về dung lượng giữa các phiên bản cho thấy tầm quan trọng của việc tối ưu hóa không gian nội thất. Phiên bản phân phối tại thị trường Trung Quốc do phải duy trì khay Nano SIM vật lý nên dung lượng pin bị giới hạn ở mức 5.235 mAh (thấp hơn khoảng 190 mAh so với bản quốc tế). Ngược lại, các phiên bản thuần eSIM tại các thị trường khác có lợi thế tận dụng toàn bộ diện tích trống để lắp đặt viên pin kích thước lớn hơn.

So với đối thủ trực tiếp là Galaxy S26 Ultra (vốn được cho là vẫn giữ mức pin .5000 mAh), iPhone 18 Pro Max đang thể hiện ưu thế rõ rệt về thông số vật lý. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm sử dụng bền bỉ hơn mà còn giúp Apple cạnh tranh sòng phẳng với các dòng smartphone Android vốn luôn dẫn đầu về dung lượng pin.

Độ tin cậy của các nguồn tin rò rỉ

Mặc dù các thông số này gây ra nhiều tranh cãi khi xuất hiện từ tài khoản Fire Universe trên mạng xã hội, giới chuyên gia vẫn có cơ sở để tin tưởng. Các số liệu này trùng khớp bất ngờ với tiết lộ hồi tháng 2 của leaker danh tiếng Digital Chat Station về việc iPhone 18 Pro Max tại thị trường Trung Quốc sẽ vượt mốc 5.000 mAh.

Thêm vào đó, thông tin mới này xuất hiện ngay sau vụ rò rỉ dữ liệu từ Tata Electronics – một đối tác sản xuất quan trọng của Apple. Việc nhiều nguồn tin độc lập cùng chỉ ra khả năng tăng dung lượng pin cho thấy Apple đang thực sự ưu tiên cải thiện hiệu suất năng lượng cho thế hệ iPhone tương lai. Nếu đúng như dự đoán, iPhone 18 Pro Max sẽ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, ưu tiên giá trị sử dụng thực tế thay vì chạy đua theo độ mỏng của thiết bị.