iPhone 18 Pro trước nguy cơ tăng giá kỷ lục: Chip 2nm và linh kiện bộ nhớ ép giá ra sao? Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được dự báo sẽ tăng giá từ 250 đến 300 USD do chi phí sản xuất chip A20 Pro 2nm cùng bộ nhớ RAM, NAND leo thang.

Thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt vào năm 2026 có thể sở hữu mức giá khởi điểm kỷ lục khi tăng thêm từ 250 đến 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ chi phí sản xuất vi xử lý A20 Pro trên tiến trình 2nm của TSMC bị đội lên đáng kể, kết hợp với biến động tăng giá của thị trường linh kiện bộ nhớ toàn cầu.

Tác động từ đà tăng giá linh kiện RAM và bộ nhớ NAND Flash

Theo phân tích từ chuyên gia Jeff Pu, chi phí linh kiện đầu vào gia tăng đang tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của Apple. Trước đó, hãng công nghệ Mỹ đã phải điều chỉnh giá bán của nhiều dòng sản phẩm như máy tính Mac hay máy tính bảng iPad do biến động giá chip nhớ. Dù tập đoàn cố gắng giữ ổn định bảng giá cho các thế hệ iPhone trước đây để giảm sức ép lên người tiêu dùng, kịch bản này khó có thể duy trì đối với dòng flaghip năm 2026.

iPhone 18 Pro có thể phải tăng giá từ 250 đến 300 USD so với iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Việc hai linh kiện quan trọng là dung lượng RAM và bộ nhớ trong NAND tăng giá đồng loạt khiến giá thành sản xuất nguyên bản (BOM) của smartphone cao cấp chạm mức kỷ lục hoàn toàn mới. Điều này buộc Apple phải tính toán lại chiến lược giá bán lẻ đối với bộ đôi Pro và Pro Max.

Công nghệ chip A20 Pro 2nm và bài toán chi phí đúc bán dẫn

Bên cạnh bài toán bộ nhớ, thế hệ iPhone 18 Pro dự kiến sẽ trang bị vi xử lý A20 Pro được chế tạo trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Công nghệ này đem lại khả năng tối ưu hóa năng lượng vượt trội cùng hiệu năng xử lý cực cao, nhưng chi phí sản xuất mỗi tấm wafer 2nm lại đắt hơn nhiều so với các thế hệ 3nm hiện tại.

Sự kết hợp giữa vi xử lý thế hệ mới và giá linh kiện leo thang tạo ra đợt điều chỉnh giá bán lớn nhất từ trước đến nay của Apple trong phân khúc cao cấp:

Dòng sản phẩm dự kiến Giá khởi điểm dự báo (USD) Mức điều chỉnh so với thế hệ trước iPhone 18 Pro Khởi điểm từ 1.399 USD Tăng khoảng 250 - 300 USD iPhone 18 Pro Max Khởi điểm từ 1.499 USD Tăng khoảng 200 - 300 USD

Đáng chú ý, dự báo của Jeff Pu trùng khớp với các nhận định từ tổ chức Counterpoint Research, khi đơn vị này cũng cho rằng dòng Pro Max có thể đắt hơn ít nhất 200 USD. Sự đồng thuận từ nhiều chuyên gia ngành cho thấy đợt điều chỉnh giá năm 2026 gần như là kịch bản khó tránh khỏi.

Nỗ lực đàm phán chuỗi cung ứng và phản ứng của người tiêu dùng

Tuy nhiên, Apple không hoàn toàn thụ động trước đà tăng chi phí sản xuất. Nhằm hạn chế mức điều chỉnh quá sâu gây tác động tiêu cực đến sức mua, tập đoàn được cho là đang đàm phán tích cực với các đối tác sản xuất màn hình để hạ giá thành linh kiện hiển thị, qua đó bù đắp phần nào chi phí từ bộ nhớ RAM và chip xử lý.

Ở góc độ thị trường, một mức tăng từ 250 đến 300 USD (tương đương khoảng 6 đến 8 triệu đồng) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng. Trong phân khúc điện thoại cao cấp, người dùng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn giữa số tiền bỏ ra và những trải nghiệm thực tế nhận lại. Nhìn chung, dù dự báo giá bán vẫn cần thời gian kiểm chứng khi thời điểm ra mắt vào mùa thu năm 2026 còn ở phía trước, đây vẫn là thách thức lớn đối với bài toán kinh doanh của Apple.