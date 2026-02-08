iPhone 18 Pro trước nguy cơ tăng giá mạnh: Chi phí chip A20 Pro và RAM đắt đỏ là nguyên nhân Các phân tích cho thấy iPhone 18 Pro có thể tăng lên mức 1.399 USD do chi phí linh kiện bán dẫn như chip A20 Pro, RAM LPDDR5X và bộ nhớ NAND gia tăng.

Dòng sản phẩm iPhone 18 Pro sắp tới đang đối mặt với nguy cơ điều chỉnh tăng giá bán khởi điểm ở mức cao. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ xuất phát từ chiến lược định vị sản phẩm mà bắt nguồn trực tiếp từ sự leo thang chi phí linh kiện bán dẫn và phần cứng cốt lõi trên toàn cầu.

Áp lực chi phí từ vi xử lý A20 Pro và hệ thống bộ nhớ thế hệ mới

Theo các dữ liệu phân tích chuỗi cung ứng, chi phí sản xuất phần cứng cho thế hệ iPhone mới đã gia tăng đáng kể. Trong đó, vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình tiên tiến chiếm tỷ trọng ngân sách lớn nhất. Việc tích hợp chuẩn RAM LPDDR5X cùng các chip nhớ NAND đắt đỏ khiến giá thành đầu vào bị đẩy lên cao hơn so với các thế hệ trước.

Bên cạnh vi xử lý và bộ nhớ, hệ thống ống kính máy ảnh thế hệ mới cũng góp phần gia tăng chi phí sản xuất. Việc giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao trong thời gian dài buộc nhà sản xuất đứng trước bài toán phải chuyển một phần chi phí phát sinh sang giá bán lẻ cuối cùng.

Kịch bản tăng giá từ 250 đến 300 USD cho dòng flagship

Ghi nhận từ The Wall Street Journal và báo cáo nghiên cứu của nhà phân tích Jeff Pu chỉ ra rằng, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng từ 250 đến 300 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn dự kiến có mức giá dao động từ 1.349 đến 1.399 USD, trong khi biến thể iPhone 18 Pro Max có thể chạm ngưỡng từ 1.449 đến 1.499 USD.

Tác động tới thị trường và chu kỳ nâng cấp thiết bị

Mức giá tăng cao dự báo ít ảnh hưởng đến tệp khách hàng cao cấp trung thành - nhóm người dùng ít nhạy cảm về giá và xem điện thoại là công cụ công việc thiết yếu. Giá trị thương hiệu và hệ sinh thái khép kín vẫn là yếu tố giữ chân nhóm khách hàng này.

Tuy nhiên, mặt bằng giá mới có thể khiến tốc độ nâng cấp chung trên thị trường bị chững lại. Tỷ lệ người dùng giữ lại thiết bị cũ lâu hơn hoặc dịch chuyển sang các dòng iPhone tiêu chuẩn và sản phẩm đã qua sử dụng dự kiến sẽ gia tăng trong thời gian tới.