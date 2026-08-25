iPhone 18 Pro và Pro Max lộ diện loạt cải tiến đột phá từ chip 2nm đến camera khẩu độ biến thiên Dòng iPhone 18 Pro dự kiến tích hợp chip A20 Pro 2nm, modem C2 hỗ trợ 5G vệ tinh cùng cụm camera khẩu độ biến thiên và thiết kế Dynamic Island thu gọn hơn.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ tạo nên bước nhảy vọt về phần cứng khi ra mắt vào tháng 9. Dù giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tổng thể tương tự thế hệ tiền nhiệm, các mẫu flagship mới của Apple mang đến hàng loạt cải tiến quan trọng về tiến trình xử lý, hệ thống quang học và công nghệ kết nối vệ tinh.

Nâng cấp không gian hiển thị với Dynamic Island thu gọn

Thay đổi đáng chú ý trên mặt trước của dòng iPhone 18 Pro nằm ở khu vực Dynamic Island. Apple được cho là đang nghiên cứu giải pháp đưa bộ phát sáng của hệ thống Face ID xuống bên dưới tấm nền màn hình. Cải tiến kỹ thuật này cho phép thu nhỏ diện tích chiếm dụng của cụm cảm biến, từ đó tối ưu diện tích hiển thị mà không cần gia tăng kích thước vật lý của thiết bị.

iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Foundry/Macworld

Về thông số hiển thị, phiên bản Pro tiếp tục duy trì kích thước 6,3 inch, trong khi bản Pro Max sở hữu không gian 6,9 inch. Điểm cốt lõi là việc ứng dụng công nghệ tấm nền LTPO+ thế hệ mới, giúp giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng và kéo dài thời lượng vận hành của thiết bị.

Hiệu năng vượt trội từ tiến trình 2nm và chip A20 Pro

Trọng tâm sức mạnh của thế hệ iPhone mới đến từ vi xử lý A20 Pro. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ đầu tiên của TSMC, thay thế cho quy trình 3nm trên A19 Pro. Đi kèm phương thức đóng gói chip tiên tiến, A20 Pro hứa hẹn nâng cao đáng kể hiệu suất tính toán lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng, đặc biệt phục vụ cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Hệ thống camera Fusion 48MP với khẩu độ biến thiên

Hệ thống ba camera sau tiếp tục được đặt trên cụm thiết kế dạng "plateau". Đột phá kỹ thuật lớn nhất nằm ở camera chính Fusion 48MP khi được trang bị cơ chế khẩu độ biến thiên trên ít nhất một phiên bản dòng Pro.

Công nghệ khẩu độ biến thiên cho phép ống kính tự động hoặc chủ động điều tiết lưu lượng ánh sáng đi vào cảm biến, hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn trong các điều kiện chụp phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả quang học thực tế vẫn sẽ chịu sự chi phối nhất định từ giới hạn kích thước cảm biến trên điện thoại thông minh.

Khả năng kết nối mở rộng với modem C2 và 5G vệ tinh

Về mặt truyền dẫn, Apple dự kiến tích hợp modem C2 tự phát triển lên dòng Pro mới. Kế thừa các phiên bản C1 và C1X, modem C2 được tối ưu để gia tăng tốc độ truyền tải dữ liệu, duy trì độ ổn định kết nối và kiểm soát tiêu thụ pin hiệu quả.

Đáng chú ý, modem C2 được đồn đoán sẽ hỗ trợ kết nối mạng 5G thông qua vệ tinh, mang lại khả năng truy cập Internet tại các khu vực ngoài vùng phủ sóng của trạm di động mặt đất hoặc Wi-Fi. Song song đó, chip mạng N2 thế hệ mới cũng được kỳ vọng nâng cấp các chuẩn kết nối không dây hiện đại như Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và giao thức Thread.

Thông số / Tính năng iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Kích thước màn hình 6,3 inch (LTPO+) 6,9 inch (LTPO+) Vi xử lý Apple A20 Pro (Tiến trình 2nm) Apple A20 Pro (Tiến trình 2nm) Camera chính Fusion 48MP (Khẩu độ biến thiên) Fusion 48MP (Khẩu độ biến thiên) Modem & Kết nối Modem C2 (5G vệ tinh), chip N2 Modem C2 (5G vệ tinh), chip N2 Nút Camera Control Cơ chế nhận diện lực nhấn Cơ chế nhận diện lực nhấn Dung lượng pin Tiêu chuẩn thế hệ mới Tăng gần 10% so với thế hệ trước

Tinh chỉnh ngoại hình và dung lượng pin

Ở mặt sau, khu vực Ceramic Shield tích hợp sạc MagSafe dự kiến chuyển sang phong cách hoàn thiện mờ liền mạch, thay thế cho thiết kế chia hai tông màu trước đây. Tùy chọn màu sắc Dark Cherry mới có thể được bổ sung bên cạnh các màu Light Blue, Dark Gray và Silver, trong khi các màu Cosmic Orange và Deep Blue có thể bị loại bỏ.

Nút điều khiển Camera Control cũng được thiết kế lại theo hướng tối giản cơ học, sử dụng cơ chế nhận diện lực nhấn thay vì kết hợp cảm ứng chạm và phản hồi rung xúc giác. Đáng chú ý, dữ liệu quản lý cho thấy iPhone 18 Pro Max sở hữu viên pin lớn hơn gần 10%, kéo theo thân máy có độ dày tăng nhẹ để chứa đủ dung lượng pin và các linh kiện phần cứng mới.