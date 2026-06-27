iPhone 18 và iPhone 18e lộ thông số RAM 9GB: Giải pháp phần cứng lạ lùng cho kỷ nguyên AI Thay vì nâng cấp lên 12GB như kỳ vọng, Apple được cho là sẽ sử dụng cấu trúc chip nhớ 1.5GB x 6 để đạt mức 9GB RAM trên iPhone 18, nhằm tối ưu hóa các tác vụ AI của Siri.

Theo những rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng, Apple đang chuẩn bị một bước đi kỹ thuật khác biệt cho dòng iPhone 18 và iPhone 18e dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm tới. Thay vì tuân theo các mức dung lượng bộ nhớ truyền thống, "Táo khuyết" có thể sẽ trang bị mức RAM 9GB cho các phiên bản tiêu chuẩn này.

Cấu trúc chip nhớ mới: Tại sao lại là 9GB RAM?

Nhà phân tích danh tiếng Ming-Chi Kuo vừa tiết lộ thông tin quan trọng về cấu hình bộ nhớ của thế hệ iPhone tiếp theo. Theo đó, iPhone 18 và iPhone 18e sẽ không sử dụng mức 8GB RAM như hiện tại, nhưng cũng chưa đạt đến mức 12GB như các tin đồn trước đó. Thay vào đó, Apple sẽ sử dụng con số 9GB.

Về mặt kỹ thuật, sự thay đổi này đến từ việc thay đổi cấu trúc các chip nhớ (dies). Thay vì sử dụng thiết lập truyền thống là 4 chip nhớ loại 2GB (tổng 8GB), Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng 6 chip nhớ loại 1.5GB để tạo ra mức dung lượng 9GB. Mục tiêu cốt lõi của việc điều chỉnh này là để "giữ cho hệ thống vận hành mượt mà dưới các khối lượng công việc AI".

iPhone 18 và 18e dự kiến sở hữu 9GB RAM để hỗ trợ các tính năng AI của Siri.

Khoảng cách công nghệ giữa dòng tiêu chuẩn và dòng Pro

Dù 9GB là một sự nâng cấp so với thế hệ trước, nhưng nó vẫn tạo ra một khoảng cách đáng kể về hiệu năng AI so với các phiên bản cao cấp hơn. Các báo cáo chỉ ra rằng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và phiên bản iPhone Ultra sẽ được trang bị 12GB RAM (sử dụng 8 chip nhớ loại 1.5GB).

Mức 12GB RAM được coi là yêu cầu tối thiểu để vận hành toàn bộ các tính năng mới của trợ lý ảo Siri được cải tiến sâu bằng AI. Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn về khả năng thực tế của iPhone 18 và 18e: liệu mức tăng 1GB RAM có đủ để người dùng trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái AI của Apple hay không, ngay cả khi chúng được trang bị chip A20 thế hệ mới.

Phiên bản Dung lượng RAM dự kiến Cấu trúc chip nhớ (Die) iPhone 18 / 18e 9 GB 1.5 GB x 6 iPhone 18 Pro / Ultra 12 GB 1.5 GB x 8

Thách thức về giá bán và thị trường

Thông tin về việc nâng cấp RAM lên 9GB cũng dập tắt những kỳ vọng về việc Apple giữ nguyên giá bán cho dòng iPhone mới. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 sẽ có 12GB RAM với mức giá không đổi so với phiên bản 256GB của iPhone 17. Tuy nhiên, với việc CEO Tim Cook gần như đã xác nhận về xu hướng tăng giá thiết bị, kết hợp với chi phí sản xuất cấu trúc bộ nhớ mới, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn.

Đáng chú ý, các báo cáo gần đây dự đoán iPhone 18 Pro có thể chạm ngưỡng gần 1.400 USD. Việc trang bị 9GB RAM thay vì 12GB cho dòng iPhone 18 tiêu chuẩn có thể là cách Apple cân đối giữa chi phí sản xuất và khả năng hỗ trợ AI cơ bản, đồng thời tạo ra sự phân hóa rõ rệt để thúc đẩy người dùng nâng cấp lên các dòng Pro đắt tiền hơn.

Dự kiến, iPhone 18 và iPhone 18e sẽ được trình làng vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau, đánh dấu một chu kỳ ra mắt mới đầy tham vọng của Apple trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động.