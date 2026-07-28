iPhone 20 Pro Max: Bước ngoặt thiết kế kính nguyên khối lớn nhất từ thời iPhone X Dịp kỷ niệm 20 năm vào năm 2027 dự kiến đánh dấu bước ngoặt của Apple với iPhone 20 Pro Max, sở hữu thiết kế kính nguyên khối và hệ thống nút cảm ứng lực hoàn toàn mới.

Năm 2027 sẽ là cột mốc đặc biệt của Apple khi đánh dấu chặng đường 20 năm kể từ ngày thế hệ iPhone đầu tiên ra đời. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết tập đoàn công nghệ Mỹ đang chuẩn bị cho ra mắt một phiên bản đặc biệt với tên gọi dự kiến là iPhone 20 Pro Max. Nếu các thông tin này chính xác, đây sẽ là cuộc cải tiến kiểu dáng quy mô nhất của dòng sản phẩm này kể từ khi iPhone X xuất hiện, đồng thời có thể trình làng cùng thế hệ iPhone màn hình gập thứ hai.

Triết lý thiết kế kính nguyên khối và màn hình Liquid Glass

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 20 Pro Max nằm ở cấu trúc thân máy bằng kính gần như hoàn toàn. Apple được cho là đang hiện thực hóa ý tưởng về một thiết bị liền mạch như khối kính thống nhất – tầm nhìn mà cựu Giám đốc thiết kế Jony Ive từng hướng tới. Mặt trước của máy sẽ không còn phần khuyết, kết hợp với mặt lưng kính và các cạnh bo cong bao quanh toàn bộ khung thân.

Khác với xu hướng màn hình cong vát mạnh ở hai cạnh từng xuất hiện trên nhiều mẫu smartphone Android, giải pháp của Apple là bo cong nhẹ ở cả bốn cạnh. Cách xử lý này giúp thao tác vuốt từ các mép màn hình diễn ra tự nhiên, giảm hiện tượng biến dạng hình ảnh ở viền và tối ưu cảm giác cầm nắm.

Bên cạnh đó, Apple dự kiến áp dụng các giải pháp quang học tiên tiến nhằm tạo hiệu ứng thị giác làm mờ ranh giới viền màn hình. Công nghệ này có thể mang tên thương mại "Liquid Glass Display", đồng bộ với ngôn ngữ giao diện "Liquid Glass" mà hãng đang hoàn thiện.

iPhone 20 Pro Max có thể màn hình đạt tới 7 inch mà không tăng kích thước.

Màn hình mở rộng gần 7 inch và tham vọng loại bỏ Dynamic Island

Các báo cáo từ chuỗi cung ứng tiết lộ dòng iPhone 20 sẽ tiếp tục duy trì hai nhóm kích thước tiêu chuẩn khoảng 6,3 inch và 6,9 inch. Nhờ kỹ thuật thu hẹp tối đa viền màn hình, phiên bản Pro Max có thể đạt không gian hiển thị xấp xỉ 7 inch nhưng kích thước tổng thể của máy vẫn giữ nguyên so với các thế hệ tiền nhiệm.

Mục tiêu lớn khác của Apple là ẩn toàn bộ hệ thống cảm biến Face ID cùng camera trước xuống dưới tấm nền hiển thị, chính thức chấm dứt sự xuất hiện của Dynamic Island. Dù vậy, một số chuyên gia đánh giá công nghệ camera ẩn dưới màn hình có thể cần thêm thời gian để đạt độ hoàn thiện cao nhất. Trong trường hợp chưa sẵn sàng vào năm 2027, giải pháp thay thế sẽ là một lỗ khuyết camera kích thước tối thiểu hoặc phiên bản Dynamic Island thu nhỏ.

Thay thế nút bấm cơ học bằng công nghệ cảm ứng lực

Khung viền của máy được dự đoán sẽ mỏng hơn đáng kể. Apple đang cân nhắc giữa các vật liệu như titan, nhôm hoặc chất liệu hợp kim mới để vừa đảm bảo độ bền, vừa đáp ứng khả năng tản nhiệt cho các vi xử lý AI tải nặng.

Đáng chú ý, dự án loại bỏ toàn bộ phím bấm vật lý truyền thống có thể được đưa lên iPhone 20 Pro Max. Các phím quen thuộc như phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng, Action Button và Camera Control sẽ chuyển sang dạng cảm ứng lực cố định. Cảm giác bấm sẽ được giả lập thông qua động cơ rung phản hồi tương tự công nghệ Force Touch trên dòng máy tính MacBook.

Hệ thống phím cảm ứng này được tích hợp một bộ xử lý siêu tiết kiệm điện riêng biệt, cho phép người dùng thao tác ngay cả khi thiết bị đã cạn pin hoặc tắt nguồn. Các nguyên mẫu thử nghiệm ghi nhận khả năng phản hồi ổn định trong nhiều điều kiện như khi đeo găng tay, tay ướt hoặc dùng qua ốp lưng.

Định hình xu hướng mới cho phân khúc smartphone cao cấp

Mặc dù các thông số và thiết kế hiện vẫn dừng lại ở mức độ tin đồn, những chuyển động từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước chuyển mình tiếp theo. Sự kết hợp giữa kết cấu kính nguyên khối, phím bấm cảm ứng lực và công nghệ hiển thị mới trên iPhone 20 Pro Max hứa hẹn sẽ xác lập tiêu chuẩn thiết kế mới cho smartphone trong thập kỷ tới.