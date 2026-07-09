iPhone Air 2: Đột phá với chip A20 tiến trình 2nm và công nghệ màn hình OLED CoE Apple đang chuẩn bị cho thế hệ iPhone Air 2 với những đột phá về pin và hiệu năng nhờ tiến trình chip 2nm. Thiết bị dự kiến khắc phục hoàn toàn nhược điểm của phiên bản tiền nhiệm bằng hệ thống camera kép và công nghệ màn hình tiên tiến.

Sau những phản hồi trái chiều về phiên bản đầu tiên, Apple đang âm thầm phát triển iPhone Air 2 với mục tiêu biến dòng máy siêu mỏng này trở nên thực dụng hơn. Những rò rỉ mới nhất cho thấy hãng công nghệ Mỹ sẽ tập trung giải quyết hai "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thời lượng pin hạn chế và hệ thống camera đơn điệu.

Giải pháp tối ưu không gian với công nghệ màn hình OLED CoE

Việc tích hợp phần cứng mạnh mẽ vào một thân máy siêu mỏng là bài toán khó về vật lý. Để giải quyết vấn đề này, Apple dự kiến áp dụng công nghệ OLED CoE (Color Filter on Encapsulation) do Samsung cung cấp. Đây là kỹ thuật in trực tiếp các bộ lọc màu lên lớp màng bao bọc màn hình, giúp loại bỏ các lớp vật lý trung gian.

Kết quả là cụm màn hình sẽ mỏng hơn đáng kể, tạo ra khoảng trống quý giá bên trong thân máy. Không gian dư thừa này cho phép Apple nâng cấp viên pin từ 3.149mAh lên khoảng 3.500mAh, tương ứng với mức tăng 11% về công suất. Sự cải thiện này hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng thực tế bền bỉ hơn cho một thiết bị ưu tiên tính di động.

Chip A20 trên tiến trình 2nm: Hiệu năng và hiệu quả nhiệt

Thay vì sử dụng dòng chip hiện tại, iPhone Air 2 sẽ được trang bị vi xử lý A20 hoàn toàn mới. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở tiến trình sản xuất 2nm siêu hiệu quả. Việc thu nhỏ bóng bán dẫn xuống mức 2nm không chỉ giúp tăng mật độ xử lý mà còn giảm thiểu đáng kể lượng điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng tỏa ra.

Đối với một thiết kế siêu mỏng vốn có khả năng tản nhiệt hạn chế, chip A20 là yếu tố then chốt để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà không gây nóng máy. Điều này trực tiếp kéo dài tuổi thọ linh kiện và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Nâng cấp hệ thống camera kép và lộ trình ra mắt

Về khả năng nhiếp ảnh, iPhone Air 2 sẽ rũ bỏ giới hạn của ống kính đơn. Apple dự kiến trang bị hệ thống ống kính kép, kết hợp giữa cảm biến chính 48 megapixel và một ống kính góc siêu rộng. Cấu hình này giúp người dùng linh hoạt hơn trong các tình huống chụp ảnh phong cảnh hoặc không gian hẹp, điều mà phiên bản đầu tiên chưa làm được.

Dưới đây là bảng so sánh các thông số dự kiến của iPhone Air 2 so với phiên bản hiện tại:

Thông số iPhone Air hiện tại iPhone Air 2 (Dự kiến) Vi xử lý A19 Pro (3nm) A20 (2nm) Dung lượng pin 3.149 mAh ~3.500 mAh Hệ thống camera Ống kính đơn 48MP Ống kính kép (Chính + Siêu rộng) Công nghệ màn hình OLED tiêu chuẩn OLED CoE siêu mỏng

Với những nâng cấp toàn diện từ phần cứng đến thiết kế màn hình, Apple đang chuẩn bị một sản phẩm có tính cạnh tranh cao, không hề kém cạnh các dòng Pro Max về mặt công nghệ cốt lõi. Thiết bị dự kiến sẽ được trình làng cùng với dòng iPhone 18 vào mùa xuân năm 2027.