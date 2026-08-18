iPhone gập ra mắt cùng iPhone 18 Pro với màn hình 7,8 inch và mức giá chạm ngưỡng 2.500 USD Apple dự kiến ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên cùng bộ đôi iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026 với màn hình 7,8 inch và mức giá chạm ngưỡng 2.500 USD.

Các nguồn tin rò rỉ và chuyên gia công nghệ cho biết Apple dự kiến sẽ chính thức tham gia thị trường điện thoại màn hình gập tại sự kiện mùa thu diễn ra vào tháng 9/2026. Thiết bị gập đầu tiên của hãng sẽ chào sân cùng bộ đôi cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, tuy nhiên thời điểm giao máy thực tế có thể sẽ chậm hơn vài tháng so với các dòng máy truyền thống.

Thông số kỹ thuật dự kiến và định vị mức giá kỷ lục

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được kỳ vọng sẽ sở hữu thiết kế dạng gập ngang với hai màn hình hiển thị riêng biệt. Màn hình phụ ở phía ngoài có kích thước 5,5 inch, phục vụ cho các tác vụ nhanh hàng ngày. Trong khi đó, màn hình chính ở phía trong khi mở rộng đạt kích thước 7,8 inch, mang lại không gian trải nghiệm lớn tương đương một chiếc máy tính bảng nhỏ.

Về mặt chi phí, mẫu smartphone gập này được định vị ở phân khúc siêu cao cấp với mức giá niêm yết dự báo từ 2.000 đến 2.500 USD, thậm chí một số nguồn tin cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Khi cập bến thị trường Việt Nam sau khi cộng các khoản thuế phí, đây dự kiến sẽ là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từng được phân phối chính hãng.

Thông số / Đặc tính Chi tiết dự kiến Màn hình ngoài 5,5 inch Màn hình chính (trong) 7,8 inch (dạng gập mở) Mức giá dự kiến (USD) 2.000 - 2.500+ USD Thời gian công bố Tháng 9/2026 Dòng sản phẩm đi kèm iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Thay đổi chiến lược ra mắt và ẩn số tên gọi

Bên cạnh việc ra mắt chiếc máy gập đầu tiên, Apple được cho là sẽ thực hiện đợt tái cơ cấu quy mô lớn đối với chu kỳ phát hành sản phẩm. Cụ thể, sự kiện tháng 9/2026 sẽ chỉ tập trung vào các thiết bị cao cấp nhất gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cùng một số biến thể khác có thể sẽ bị dời lịch ra mắt sang đầu năm 2027.

Hiện tại, tên gọi chính thức của thiết bị gập vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Các tài liệu rò rỉ quốc tế và dữ liệu từ Tom's Guide ghi nhận sự chia rẽ giữa hai tên gọi tiềm năng là "iPhone Ultra" và "iPhone Fold".

Lịch trình sự kiện và khả năng phân phối tại Việt Nam

Mốc thời gian tổ chức sự kiện mùa thu 2026 hiện tập trung vào hai kịch bản chính: đầu tuần thứ hai của tháng 9 (khoảng ngày 8–9/9) hoặc giai đoạn 14–15/9 theo phân tích từ MacRumors. Nếu diễn ra theo kịch bản thứ hai, người dùng có thể bắt đầu đặt hàng trước từ ngày 18/9 và thiết bị sẽ chính thức lên kệ từ ngày 25/9.

Theo đánh giá từ các nguồn tin trong ngành tại Việt Nam, khả năng xuất hiện của thiết bị gập trong đợt công bố đạt khoảng 90%. Thị trường Việt Nam dự kiến tiếp tục nằm trong nhóm mở bán sớm. Tuy nhiên, thời điểm máy chính thức đến tay người tiêu dùng Việt Nam sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực cung ứng của Apple, bởi sản phẩm này sẽ bán sau các mẫu iPhone 18 series khác.

Thách thức kỹ thuật trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt

Sự gia nhập của Apple diễn ra trong bối cảnh các đối thủ Android đã thiết lập vị thế vững chắc trên thị trường điện thoại gập. Tại Việt Nam, phân khúc chính hãng ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Samsung với thế hệ Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8; OPPO với dòng Find N6; HONOR với Magic V6; cùng sự trở lại của Huawei.

Là hãng smartphone cuối cùng tham gia thương mại hóa điện thoại gập, Apple đối mặt với kỳ vọng khắt khe từ người dùng. Mẫu iPhone gập đầu tiên bắt buộc phải giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật mà đối thủ đã tối ưu qua nhiều thế hệ, bao gồm độ mỏng thiết bị khi gập lại, trọng lượng tổng thể, độ bền bản lề và đặc biệt là khả năng làm phẳng vết nếp gấp trên màn hình hiển thị.