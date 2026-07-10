iPhone màn hình gập bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt: Liệu Apple có kịp ra mắt trong tháng 9? iPhone màn hình gập của Apple được cho là đã hoàn tất thiết kế và bắt đầu sản xuất quy mô lớn tại Foxconn, hướng tới mục tiêu lên kệ cùng dòng iPhone 18 vào tháng 9 tới.

Sau nhiều năm đồn đoán, dự án iPhone màn hình gập của Apple dường như đã đạt được những bước tiến quan trọng trong chuỗi cung ứng. Các nguồn tin từ Trung Quốc và Hàn Quốc đồng loạt xác nhận thiết bị này đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, xóa tan những nghi ngại về việc trì hoãn do rào cản kỹ thuật.

Tín hiệu từ chuỗi cung ứng: Foxconn tăng tốc sản xuất

Theo báo cáo từ Cailian Press và East Money, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple đã hoàn tất các công đoạn thiết kế cuối cùng. Hiện tại, dây chuyền sản xuất quy mô lớn đã được kích hoạt để chuẩn bị cho đợt phát hành vào mùa thu. Đáng chú ý, đối tác lắp ráp lớn nhất của Apple là Foxconn đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại các nhà máy trọng điểm, một dấu hiệu cho thấy áp lực sản xuất đang tăng cao để kịp tiến độ bàn giao.

Mặc dù thiết kế điện thoại gập đòi hỏi quy trình lắp ráp phức tạp và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe hơn so với iPhone truyền thống, các nguồn tin trong ngành khẳng định chưa có dấu hiệu chậm trễ. Mục tiêu ra mắt thiết bị vào tháng 9 vẫn đang được Apple và các đối tác duy trì quyết liệt.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Thông số kỹ thuật dự kiến và giải pháp phần cứng

Về mặt kỹ thuật, Apple được cho là đã giải quyết thành công các bài toán khó liên quan đến độ bền bản lề – điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập. Các báo cáo phân tích chỉ ra rằng hãng đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp linh kiện để tối ưu hóa cơ cấu gập, giúp màn hình hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dự kiến của mẫu iPhone màn hình gập:

Đặc điểm Thông số dự kiến Tên gọi tiềm năng iPhone Ultra Màn hình chính 7,8 inch Màn hình phụ 5,5 inch Chip xử lý Apple A20 Modem kết nối C2 Bảo mật Cảm biến vân tay Touch ID Giá bán dự kiến 2.000 - 2.500 USD

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ với chip A20, Apple dự kiến sẽ định vị sản phẩm này ở phân khúc siêu cao cấp. Việc tích hợp Touch ID thay vì Face ID thuần túy có thể là một giải pháp tối ưu cho trải nghiệm người dùng khi sử dụng máy ở cả hai trạng thái gập và mở.

Chiến lược sản lượng và dự báo từ các chuyên gia

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị năng lực sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay. Con số này cao hơn đáng kể so với các dự báo thận trọng trước đó (khoảng 7-8 triệu máy), cho thấy sự tự tin của "Táo khuyết" vào nhu cầu thị trường. Tổng cộng, hãng đã đặt hàng linh kiện cho khoảng 80 triệu thiết bị, bao gồm cả dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích vẫn có những nhận định trái chiều về thời điểm người dùng thực sự có thể cầm máy trên tay. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự báo rằng dù được giới thiệu vào tháng 9, số lượng máy trong đợt đầu sẽ rất hạn chế và khách hàng có thể phải chờ đến quý IV mới nhận được hàng. Trong khi đó, Mark Gurman của Bloomberg nhận định Apple có thể mở bán thiết bị này cùng lúc với các thế hệ iPhone mới hoặc chỉ chậm hơn một thời gian ngắn nếu quá trình kiểm thử cuối cùng diễn ra suôn sẻ.

Nhìn chung, sự xuất hiện của iPhone màn hình gập không chỉ là lời lời đáp trả của Apple đối với các đối thủ Android mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa phân khúc smartphone cao cấp trong tương lai gần.