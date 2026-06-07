iPhone Ultra màn hình gập: Khi sự khan hiếm đẩy mức giá lên ngưỡng kỷ lục Chuyên gia Ming-Chi Kuo dự báo iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ khan hàng nghiêm trọng, khiến giá bán lại có thể tăng gấp đôi so với mức niêm yết.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, nhiều khả năng mang tên iPhone Ultra, đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng người dùng có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng kéo dài và mức giá cao kỷ lục do sự can thiệp của giới đầu cơ.

Kịch bản iPhone X lặp lại sau gần một thập kỷ

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF Securities, sự kiện ra mắt iPhone màn hình gập vào năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với lần ra mắt iPhone X năm 2017. Thời điểm đó, Apple công bố sản phẩm vào tháng 9 nhưng phải đến tháng 11 mới chính thức mở bán do những khó khăn trong dây chuyền sản xuất màn hình OLED và các linh kiện phức tạp.

iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể ra mắt muộn và đối mặt với tình trạng khan hàng nghiêm trọng.

Dự kiến, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào khoảng ngày 8 hoặc 9 tháng 9 năm 2026. Dù được công bố cùng lúc với iPhone 18 Pro và Apple Watch Series 12, mẫu iPhone Ultra màn hình gập có thể sẽ bị lùi ngày lên kệ đến tận quý IV năm 2026 do những rào cản về kỹ thuật sản xuất.

Thách thức sản xuất và mức giá niêm yết kỷ lục

Việc sản xuất một thiết bị màn hình gập đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Apple không hề đơn giản. Những khó khăn trong việc tối ưu hóa độ bền bản lề và tấm nền hiển thị là nguyên nhân chính khiến sản lượng bị hạn chế. Ming-Chi Kuo dự báo Apple chỉ có thể cung ứng khoảng 7 đến 8 triệu đơn vị trong nửa cuối năm 2026, thấp hơn nhiều so với con số 20 triệu đơn vị thường thấy ở các dòng sản phẩm chủ lực trước đây.

Thông số dự báo Chi tiết dự kiến Tên gọi khả thi iPhone Ultra / iPhone Fold Giá niêm yết (MSRP) 2.300 USD - 2.500 USD Sản lượng H2/2026 7 - 8 triệu máy Thời điểm ra mắt Tháng 9/2026

Với mức giá niêm yết dự kiến từ 2.300 USD đến 2.500 USD (tương đương khoảng 58 đến 63 triệu đồng), đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử Apple. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa phải là mức chi phí cuối cùng mà người dùng phải trả nếu muốn sở hữu máy sớm.

Cơn sốt đầu cơ và rủi ro từ thị trường bán lại

Sự kết hợp giữa sức hút thương hiệu và nguồn cung hạn chế tạo điều kiện lý tưởng cho giới đầu cơ. Các chuyên gia cảnh báo mức giá trên thị trường bán lại có thể bị đẩy lên cao gấp đôi so với giá gốc, tức là chạm ngưỡng 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng) cho mỗi thiết bị trong giai đoạn đầu.

Tình trạng này được dự báo sẽ kéo dài ít nhất cho đến hết năm 2026. Người dùng được khuyến cáo nên thận trọng và chờ đợi khi nguồn cung ổn định hơn để tránh việc phải chi trả những khoản tiền chênh lệch quá lớn cho các đơn vị trung gian không chính thức.