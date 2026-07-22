iQOO 16T lộ diện với chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 và quạt tản nhiệt vật lý Mẫu điện thoại gaming iQOO 16T hứa hẹn tạo đột phá với tiến trình 2nm tiên tiến, hệ thống làm mát chủ động tích hợp bên trong thân máy và màn hình 2K từ Samsung.

Dù phiên bản tiền nhiệm iQOO 15T vừa ra mắt, những thông tin rò rỉ đầu tiên về iQOO 16T đã xuất hiện, cho thấy định hướng của hãng trong việc thiết lập chuẩn mực mới cho dòng điện thoại chuyên game. Theo dữ liệu từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, iQOO đã bắt đầu thử nghiệm các phiên bản sơ khai của thiết bị này với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng xử lý và giải pháp nhiệt năng.

Sức mạnh từ tiến trình 2nm và chip Snapdragon thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên iQOO 16T là việc trang bị bộ vi xử lý thử nghiệm mang mã hiệu SM8950 của Qualcomm. Các chuyên gia phân tích nhận định đây chính là Snapdragon 8 Elite Gen 6, dòng chip dự kiến được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất hiện nay. Việc chuyển sang tiến trình nhỏ hơn giúp tối ưu hóa mật độ bóng bán dẫn, từ đó gia tăng hiệu suất xử lý trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

iQOO đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm phiên bản sơ khai của iQOO 16T

Bên cạnh giải pháp từ Qualcomm, nguồn tin cũng cho biết nhà sản xuất đang cân nhắc phương án dự phòng với dòng chip Dimensity 9600 của MediaTek. Điều này cho thấy iQOO đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng để tìm ra cấu hình tối ưu nhất cho khả năng vận hành thực tế của thiết bị.

Giải pháp tản nhiệt chủ động bằng quạt vật lý

Để duy trì hiệu năng đỉnh cao từ các chipset thế hệ mới, iQOO 16T được tiết lộ sẽ tích hợp sẵn một quạt tản nhiệt vật lý cỡ lớn ngay bên trong thân máy. Đây là một trang bị hiếm thấy trên các dòng điện thoại cao cấp thông thường, vốn thường chỉ sử dụng hệ thống tản nhiệt thụ động qua buồng hơi (VC).

iQOO 16T được tiết lộ sẽ tích hợp sẵn một quạt tản nhiệt vật lý cỡ lớn ngay bên trong thân máy

Cơ chế làm mát chủ động này giúp luân chuyển luồng khí nóng ra ngoài nhanh chóng hơn, ngăn chặn hiện tượng hạ xung nhịp (thermal throttling) khi người dùng chơi các tựa game đồ họa nặng trong thời gian dài. Đây được xem là bước đi táo bạo của iQOO nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy chuyên gaming thuần túy trên thị trường.

Màn hình 2K Samsung và các thông số kỹ thuật dự kiến

Về khả năng hiển thị, iQOO 16T dự kiến sử dụng tấm nền màn hình phẳng với độ phân giải lên đến 2K do Samsung cung cấp. Việc lựa chọn thiết kế phẳng thay vì màn hình cong giúp các game thủ tránh được tình trạng chạm nhầm cạnh viền và dễ dàng dán các loại kính cường lực bảo vệ.

iQOO 16T sở hữu màn hình phẳng với độ phân giải lên đến 2K do Samsung cung cấp

Dựa trên thông số của thế hệ trước, iQOO 16T được kỳ vọng sẽ kế thừa và nâng cấp những tính năng đã làm nên thương hiệu của dòng máy này. Dưới đây là bảng so sánh tương quan dựa trên các thông số rò rỉ và thông số của phiên bản tiền nhiệm:

Thông số iQOO 15T (Tiền nhiệm) iQOO 16T (Dự kiến) Chipset Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Màn hình 6.82-inch AMOLED 144Hz Samsung 2K Flat Screen Hệ thống làm mát Tản nhiệt thụ động Quạt vật lý tích hợp Pin/Sạc 8,000mAh / 100W Đang cập nhật Camera chính 200-megapixel Đang cập nhật

Hiện tại, thời điểm ra mắt chính thức của iQOO 16T vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc tích hợp những công nghệ hàng đầu như tiến trình 2nm và tản nhiệt chủ động, đây chắc chắn sẽ là mẫu smartphone nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ trong thời gian tới.