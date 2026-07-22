iQoo 16T lộ thông số: Chip Snapdragon 2nm và hệ thống tản nhiệt chủ động đột phá Thế hệ iQoo 16T tiếp theo dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng quạt tản nhiệt tích hợp, hứa hẹn mang lại hiệu năng chơi game vượt trội.

Sau khi iQoo 15T ra mắt vào tháng 05/2026 với định hướng là dòng smartphone tối ưu hiệu suất, những thông tin rò rỉ đầu tiên về phiên bản kế nhiệm iQoo 16T đã bắt đầu xuất hiện. Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, iQoo đang thử nghiệm những công nghệ phần cứng mạnh mẽ nhất nhằm tạo ra sự khác biệt lớn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Mẫu iQoo 15T tiền nhiệm tập trung vào hiệu năng.

Cấu hình phần cứng: Cuộc đua giữa Snapdragon và MediaTek

Dữ liệu rò rỉ cho thấy iQoo 16T hiện đang được thử nghiệm với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã hiệu SM8950). Đây là dòng chip được kỳ vọng sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, đi kèm GPU Adreno 845 và hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR5X. Tiến trình 2nm hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tiêu thụ năng lượng vượt trội và mật độ bóng bán dẫn cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Tuy nhiên, iQoo dường như vẫn đang cân nhắc phương án dự phòng. Hãng được cho là đang đánh giá chip MediaTek Dimensity 9600 như một lựa chọn thay thế hoặc cho các biến thể thị trường khác nhau. Sự xuất hiện của Dimensity 9600 cho thấy phân khúc smartphone cao cấp năm 2026 sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt về mặt hiệu năng thuần túy.

Hệ thống tản nhiệt chủ động: Điểm nhấn từ dòng Ultra

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iQoo 16T là việc tích hợp quạt tản nhiệt ngay bên trong thân máy. Hiện tại, tính năng tản nhiệt chủ động này mới chỉ xuất hiện trên dòng cao cấp nhất là iQoo 15 Ultra. Việc đưa quạt tản nhiệt xuống dòng T cho thấy tham vọng của iQoo trong việc biến thiết bị này thành một cỗ máy chơi game chuyên nghiệp, duy trì mức xung nhịp cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Chi tiết rò rỉ về cấu hình của iQoo 16T từ nguồn tin Trung Quốc.

So sánh iQoo 16T và iQoo 16 tiêu chuẩn

Dù cùng thuộc một thế hệ, iQoo 16T và iQoo 16 tiêu chuẩn sẽ có những hướng đi khác biệt về mặt kỹ thuật. Dưới đây là bảng so sánh dựa trên các thông tin rò rỉ:

Đặc điểm iQoo 16T (Dự kiến) iQoo 16 Tiêu chuẩn (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 / Dimensity 9600 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975) GPU Adreno 845 Adreno 850 Chuẩn RAM LPDDR5X LPDDR6 Hệ thống tản nhiệt Quạt tích hợp chủ động Tản nhiệt thụ động Màn hình Samsung phẳng, độ phân giải 2K Chưa xác định

Có thể thấy, iQoo 16 tiêu chuẩn sẽ sở hữu chipset phiên bản "Pro" mạnh mẽ hơn với hỗ trợ RAM LPDDR6 nhanh hơn, nhưng lại thiếu đi hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp. Điều này định vị iQoo 16T là lựa chọn tối ưu cho những người dùng ưu tiên tính ổn định khi xử lý tác vụ nặng liên tục.

Màn hình và thời điểm ra mắt

Về khả năng hiển thị, iQoo 16T dự kiến trang bị tấm nền màn hình phẳng do Samsung sản xuất với độ phân giải lên tới 2K. Việc sử dụng màn hình phẳng thay vì màn hình cong là một điểm cộng lớn đối với game thủ, giúp hạn chế tình trạng chạm nhầm và dễ dàng dán miếng dán bảo vệ.

Dự kiến, iQoo sẽ trình làng phiên bản iQoo 16 tiêu chuẩn cùng một mẫu máy tính bảng nhỏ gọn vào quý IV năm 2026. Tuy nhiên, lộ trình ra mắt cụ thể của iQoo 16T hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.