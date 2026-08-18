iQOO Neo 11 Ultra ra mắt với chip Dimensity 9500M, pin 9,100mAh, giá từ 14.75 triệu đồng iQOO Neo 11 Ultra chính thức ra mắt với vi xử lý Dimensity 9500M, màn hình 2K 144Hz, viên pin silicon-carbon 9,100mAh cùng mức giá từ 14.75 triệu đồng.

Hãng iQOO vừa chính thức ra mắt iQOO Neo 11 Ultra, mẫu điện thoại thông minh hướng đến cộng đồng game thủ với cấu hình mạnh mẽ hàng đầu hiện nay. Sản phẩm gây chú ý khi sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500M đầu tiên trên thế giới, đi kèm màn hình 2K 144Hz và viên pin dung lượng lên tới 9,100mAh.

iQOO Neo 11 Ultra ra mắt

Thiết kế hiện đại và màn hình 2K sắc nét từ Visionox

iQOO Neo 11 Ultra bổ sung tùy chọn màu Wind Chaser mới bên cạnh hai phiên bản màu đen và trắng truyền thống. Mặt lưng của thiết bị được hoàn thiện dạng nhám mờ giúp hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay, kết hợp cùng khung viền kim loại cứng cáp. Dù trang bị viên pin lớn, máy vẫn duy trì độ dày ở mức 9.13mm, tạo cảm giác đầm tay khi sử dụng.

Mặt trước của máy là màn hình kích thước 6.83 inch do Visionox cung cấp, đạt độ phân giải 2K sắc nét. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 500Hz, giúp tối ưu độ nhạy trong các thao tác điều khiển game. Độ sáng toàn màn hình đạt 2,000 nits và có thể chạm mốc 4,500 nits ở các vùng hiển thị nhỏ, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, công nghệ phân cực tròn được áp dụng nhằm giảm thiểu ánh sáng xanh, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng kéo dài.

Điện thoại mới của vivo có thiết kế bắt mắt

Hiệu năng vi xử lý Dimensity 9500M và chip đồ họa Q2

iQOO Neo 11 Ultra là thiết bị đầu tiên trang bị chipset MediaTek Dimensity 9500M. Đây là phiên bản biến thể dựa trên chip Dimensity 9500, được tinh chỉnh giảm bớt một nhân GPU nhằm tối ưu hóa lượng điện năng tiêu thụ và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn trong quá trình vận hành tải nặng.

Để hỗ trợ vi xử lý chính, máy tích hợp chuẩn RAM LPDDR5X Ultra cùng bộ nhớ trong UFS 4.1. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi Ice Dome 8K kích thước lớn được trang bị nhằm duy trì mức hiệu năng ổn định. Ngoài ra, chip đồ họa chuyên dụng Q2 hỗ trợ nâng cấp độ phân giải hình ảnh trong game lên chuẩn 2K, cải thiện chất lượng hiển thị khi chơi các tựa game đồ họa cao.

iQOO Neo 11 Ultra dùng chip Dimensity 9500M mạnh mẽ

Dung lượng pin 9,100mAh và các tính năng phụ trợ

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu viên pin công nghệ silicon-carbon với dung lượng 9,100mAh. Mức dung lượng này cho phép thiết bị hoạt động liên tục đến 13.7 giờ chơi game hoặc 23 giờ xem video. Sản phẩm đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W giúp giảm thời gian sạc pin.

iQOO Neo 11 Ultra có pin khủng

Về hệ thống camera, iQOO Neo 11 Ultra bao gồm camera chính 50MP có chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 8MP ở mặt sau và camera selfie 16MP ở mặt trước. Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69, sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hệ thống Wi-Fi 3 ăng-ten, con quay hồi chuyển 400Hz và hoạt động trên giao diện OriginOS 6.

Giá bán các phiên bản iQOO Neo 11 Ultra

Thiết bị được lên kệ với các tùy chọn bộ nhớ và mức giá niêm yết tại thị trường Trung Quốc như sau: