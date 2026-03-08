iQOO Neo 11S rò rỉ cấu hình: Chip Dimensity 9500 tùy biến, pin vượt mốc 9.000 mAh Smartphone chuyên game iQOO Neo 11S chuẩn bị ra mắt với chip Dimensity 9500 thửa riêng, màn hình phẳng 2K cùng viên pin dung lượng lớn vượt 9.000 mAh và sạc nhanh 100W.

Chiếc điện thoại chuyên game thế hệ mới iQOO Neo 11S vừa lộ diện thông số kỹ thuật ấn tượng với chip Dimensity 9500 tùy biến, màn hình phẳng 2K cùng viên pin dung lượng vượt mốc 9.000 mAh. Những nâng cấp phần cứng này hứa hẹn mang đến bước tiến lớn về hiệu năng và thời lượng sử dụng cho game thủ.

Cấu hình iQOO Neo 11S được chia sẻ bởi leaker nổi tiếng Digital Chat Station

Vi xử lý Dimensity 9500 tùy biến riêng và điểm hiệu năng Geekbench

Theo nguồn tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, iQOO Neo 11S được trang bị vi xử lý cao cấp Dimensity 9500 từ MediaTek thay vì Snapdragon 8 Elite. Đáng chú ý, đây là phiên bản được tinh chỉnh sâu dành riêng cho dòng máy iQOO với xung nhịp được tối ưu hóa nhằm duy trì hiệu năng gaming ổn định, kiểm soát nhiệt độ và tiết kiệm điện năng tốt hơn.

Dữ liệu từ công cụ đo hiệu năng Geekbench của thiết bị có mã hiệu V2545A cho thấy máy đi kèm 16GB RAM và chạy hệ điều hành Android 16. Thiết bị ghi nhận điểm số 3.395 điểm đơn nhân và 10.312 điểm đa nhân, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà mọi ứng dụng và tựa game đồ họa nặng.

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Màn hình phẳng 2K tối ưu trải nghiệm chơi game

Ở mặt trước, iQOO Neo 11S sở hữu màn hình phẳng độ phân giải 2K, sản xuất trên quy trình công nghệ tấm nền nội địa mới. Sự kết hợp giữa màn hình 2K và vi xử lý Dimensity 9500 biến sản phẩm thành lựa chọn khác biệt trong phân khúc giá.

Bên cạnh độ phân giải cao, thiết kế màn hình phẳng giúp hạn chế tối đa các thao tác chạm nhầm ngoài ý muốn trong quá trình thao tác và chơi game liên tục.

iQOO Noe 11S hứa hẹn cho hiệu năng tuyệt vời

Viên pin khổng lồ vượt 9.000 mAh cùng sạc nhanh 100W

Điểm cải tiến nổi bật trên iQOO Neo 11S là viên pin dung lượng vượt mốc 9.000 mAh. Mức dung lượng này cho phép máy hoạt động bền bỉ suốt ngày dài mà không lo gián đoạn.

Để rút ngắn thời gian sạc cho viên pin lớn, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W. Tính năng sạc không dây không được trang bị nhằm tập trung tối ưu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

iQOO Neo 11S là lựa chọn tuyệt vời trong thời gian tới

Các trang bị phần cứng và tính năng bảo vệ

iQOO Neo 11S cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM 12GB hoặc 16GB, đi kèm dung lượng lưu trữ nội bộ 256GB hoặc 512GB. Máy có ba phiên bản màu sắc gồm Trắng Sáng, Đen Bóng Đêm và Kẻ Đuổi Gió.

Thiết bị được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D ẩn dưới màn hình giúp tăng tốc độ nhận diện và độ bảo mật. Ngoài ra, máy đạt hai tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68 và IP69, tăng cường khả năng bảo vệ trong nhiều điều kiện môi trường.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của iQOO Neo 11S