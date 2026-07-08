iQOO Z11 phiên bản quốc tế lộ diện: Màn hình cong 3D và vi xử lý Dimensity 7500 Turbo Mẫu smartphone iQOO Z11 bản quốc tế sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 8 với thiết kế cụm camera hình viên thuốc nằm ngang và chip MediaTek Dimensity 7500 Turbo.

Thương hiệu iQOO đã chính thức xác nhận việc ra mắt mẫu smartphone tầm trung iQOO Z11 tại thị trường Ấn Độ trong tháng 8. So với phiên bản nội địa Trung Quốc, biến thể quốc tế ghi nhận sự lột xác toàn diện từ ngôn ngữ thiết kế ngoại thất cho đến bộ vi xử lý được trang bị bên trong.

Thay đổi thiết kế với màn hình cong 3D và cụm camera viên thuốc

Khác biệt rõ nét nhất trên iQOO Z11 phiên bản quốc tế nằm ở hệ thống máy ảnh phía sau. Hãng đã thay thế cụm camera hình vuông quen thuộc ở bản nội địa bằng cụm camera kép đặt trong mô-đun hình viên thuốc nằm ngang.

iQOO Z11 sẽ sở hữu cụm camera kép xếp trong một mô-đun hình viên thuốc nằm ngang vô cùng độc đáo

Bên cạnh đó, mặt trước của thiết bị được trang bị màn hình cong 3D ôm sát kết hợp mặt lưng bo cong mềm mại, cải thiện cảm giác cầm nắm so với kiểu dáng thiết kế phẳng của phiên bản nội địa. Máy sở hữu ít nhất hai tùy chọn màu sắc gồm xanh dương và xanh lá, kết hợp hệ thống loa ngoài, micro ở cạnh trên cùng các phím vật lý bố trí ở cạnh phải.

Cấu hình phần cứng: Vi xử lý MediaTek Dimensity 7500 Turbo

Bên cạnh diện mạo mới, iQOO Z11 bán tại Ấn Độ cũng được điều chỉnh về thông số phần cứng. Mẫu máy này là thiết bị đầu tiên tích hợp bộ vi xử lý tám nhân MediaTek Dimensity 7500 Turbo, trong khi phiên bản ra mắt tại thị trường Trung Quốc sử dụng con chip Dimensity 8500.

iQOO Z11 bán tại Ấn Độ còn được tinh chỉnh cả về vi xử lý bên trong

Sự thay đổi về vi xử lý nhằm tối ưu hiệu năng cho các tác vụ vận hành hàng ngày cũng như khả năng xử lý đồ họa khi chơi game trong phân khúc di động tầm trung.

Thời điểm ra mắt chính thức

CEO iQOO Ấn Độ Nipun Marya đã đăng tải hình ảnh đếm ngược trên mạng xã hội với mốc thời gian dừng lại ở ngày 27 tháng 8. Động thái này xác nhận thời điểm trình làng của thiết bị sẽ diễn ra vào cuối tháng 8.