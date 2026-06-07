iQOO Z11i trình làng: Pin 6.500 mAh áp đảo phân khúc giá 5 triệu đồng iQOO Z11i gây ấn tượng với viên pin 6.500 mAh, màn hình 120Hz và chip Snapdragon 4 Gen 2, mang đến lựa chọn tối ưu cho người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng.

iQOO vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Z11 tại thị trường Trung Quốc với sự xuất hiện của mẫu iQOO Z11i. Đây được xem là một "quái vật" về thời lượng pin trong phân khúc giá rẻ, nhắm trực tiếp đến nhóm người dùng ưu tiên sự bền bỉ và hiệu suất năng lượng thay vì các thông số camera hay độ phân giải màn hình cao cấp.

Viên pin 6.500 mAh: Điểm nhấn vượt trội trong phân khúc

Điểm đáng chú ý nhất trên iQOO Z11i chính là viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh. Trong bối cảnh các dòng flagship như Galaxy S25 Ultra hay iPhone 17 Pro Max thường duy trì mức pin từ 5.000 mAh trở xuống, con số này của iQOO Z11i thực sự tạo nên một khoảng cách lớn về thời gian sử dụng thực tế.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2. Dù đây là dòng chip tầm trung, nhưng việc sản xuất trên tiến trình hiện đại giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn hứa hẹn mang lại khả năng hoạt động xuyên suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, một điểm trừ đáng tiếc là máy chỉ hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 15W, một con số khá khiêm tốn so với dung lượng pin khổng lồ, đòi hỏi người dùng phải mất nhiều thời gian để sạc đầy.

Màn hình và khả năng hiển thị tối ưu độ sáng

Về mặt hiển thị, iQOO Z11i sở hữu màn hình kích thước 6,74 inch với tần số quét 120Hz, đảm bảo các thao tác vuốt chạm mượt mà. Dù độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+, nhưng bù lại màn hình này có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 1.200 nits ở chế độ sáng cao (HBM), giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Cấu hình kỹ thuật và các tính năng đi kèm

Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng, một điểm cộng lớn về phần mềm. Về khả năng lưu trữ, thiết bị cung cấp tùy chọn RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 lên đến 256GB, có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng.

Hệ thống camera của iQOO Z11i khá đơn giản với cảm biến đơn 13MP ở mặt sau, đi kèm đèn flash LED và vòng đèn RGB trang trí. Mặt trước là camera selfie 5MP dạng notch hình giọt nước. Thiết bị vẫn giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm truyền thống và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP65.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết iQOO Z11i

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 Màn hình 6,74 inch, HD+, 120Hz, 1.200 nits RAM/ROM Tối đa 8GB/256GB (UFS 3.1) Pin/Sạc 6.500 mAh / 15W Camera Sau 13MP / Trước 5MP Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16) Chống nước IP65

Giá bán và tùy chọn màu sắc

iQOO Z11i mang đến ba tùy chọn màu sắc gồm Vàng sa mạc, Xanh mực và Xanh lam nhạt. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản 6GB/128GB: 1.299 CNY (khoảng 5 triệu đồng).

1.299 CNY (khoảng 5 triệu đồng). Phiên bản 8GB/128GB: 1.499 CNY (khoảng 5,8 triệu đồng).

1.499 CNY (khoảng 5,8 triệu đồng). Phiên bản 8GB/256GB: 1.699 CNY (khoảng 6,5 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 5 triệu đồng, iQOO Z11i là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc điện thoại phụ có pin cực khỏe hoặc người dùng phổ thông không quá khắt khe về chất lượng hiển thị và camera.