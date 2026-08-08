Iran công khai các mảnh vỡ tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ trong hầm ngầm Đài truyền hình nhà nước Iran công khai hình ảnh mảnh vỡ tiêm kích F-15E Strike Eagle và máy bay đặc nhiệm MC-130J của Mỹ trong một cơ sở hầm ngầm.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV ngày 7/8 đã công khai đoạn video quay lại các mảnh vỡ của máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle thuộc Không quân Mỹ, máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J Commando cùng nhiều thiết bị bay không người lái (UAV). Theo thông tin từ phía Iran, đây là sản phẩm thu được sau các đợt vô hiệu hóa máy bay đối phương của hệ thống phòng không mới do Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển.

Chi tiết sự cố liên quan đến tiêm kích F-15E và máy bay MC-130J

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy mảnh vỡ của tiêm kích F-15E và bộ phận động cơ của máy bay MC-130J được sắp xếp bên trong một không gian ngầm quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên Iran cho trưng bày công khai phần xác của chiếc tiêm kích F-15E này.

Theo các báo cáo kỹ thuật liên quan, chiếc F-15E Strike Eagle đã bị trúng hỏa lực phòng không trong một sự cố diễn ra ngày 3/4, khiến phi hành đoàn 2 người phải nhảy dù khẩn cấp. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sau đó đã tổ chức chiến dịch giải cứu thành công hai quân nhân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phương án cứu hộ, hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J bốn động cơ đã gặp sự cố kỹ thuật trên đường băng tạm thời ở khu vực sa mạc và bị phá hủy tại chỗ.

Các mảnh vỡ máy bay được trưng bày trong một hầm ngầm của Iran. Ảnh: Tasnim News

Thống kê thiệt hại lực lượng thiết bị bay không người lái

Bên cạnh các dòng máy bay có người lái, Iran cũng trưng bày nhiều bộ phận của các UAV bị bắn hạ. Việc tổn thất máy bay không người lái trong khu vực đã được các bên ghi nhận qua nhiều số liệu thống kê.

Theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg, tính đến tháng 6, Không quân Mỹ đã mất ít nhất 24 thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Iran. Khi tính gộp cả các phi cơ bị hư hỏng nặng phải loại biên sau tác chiến, tổng thiệt hại ước tính lên tới 30 chiếc MQ-9 Reaper. Con số này chiếm gần 20% tổng số lượng MQ-9 Reaper có trong biên chế Lầu Năm Góc trước thời điểm xung đột gia tăng.

Tuyên bố của phía Iran và phản ứng của các bên

Đại diện IRGC, Tướng Hossein Mohebbi, cho biết sau đợt đụng độ kéo dài 12 ngày, Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC được giao nhiệm vụ tự chủ phát triển khí tài phòng không nội địa. Hệ thống mới được hoàn thiện trong thời gian ngắn và lập tức đưa vào trực chiến. Phía Iran tuyên bố hệ thống này từng đánh chặn thành công một tiêm kích thế hệ thứ năm F-35, đồng thời gây thiệt hại cho nhiều hệ thống radar, máy bay cảnh báo sớm AWACS và máy bay tiếp dầu của đối phương.

Hiện tại, các thông tin liên quan đến việc tiêm kích F-35 bị đánh chặn cũng như các tuyên bố tổn thất khí tài diện rộng do IRGC đưa ra vẫn chưa được phía Mỹ hoặc Israel xác nhận độc lập.