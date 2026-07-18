Israel chuyển mình thành cường quốc công nghệ quốc phòng với vốn đầu tư kỷ lục Israel thu hút gần 3 tỷ USD vốn đầu tư quốc phòng trong nửa đầu năm 2026, chuyển dịch từ an ninh mạng sang các hệ thống vũ khí thông minh và trí tuệ nhân tạo.

Israel đang trải qua một sự chuyển đổi chiến lược sâu sắc, chuyển mình mạnh mẽ từ một "Quốc gia an ninh mạng" thành một "Quốc gia công nghệ quốc phòng" (Defense-Tech). Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này đã huy động được gần 3 tỷ USD, gấp ba lần tổng số vốn của cả năm 2025.

Máy bay chiến đấu Kfir do Israel chế tạo. Ảnh: Tập đoàn IAI

Sự bùng nổ của hệ sinh thái khởi nghiệp quốc phòng

Tại Diễn đàn Startup và Nhà đầu tư Defense-Tech Haifa, các số liệu mới nhất cho thấy lĩnh vực công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng hiện chiếm gần 30% tổng số 8,4 tỷ USD vốn đầu tư tư nhân vào ngành công nghệ cao của Israel trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, khoảng 800 startup đang trực tiếp thực hiện các đơn đặt hàng mua sắm của Bộ Quốc phòng Israel.

Thay vì phát triển các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh để cạnh tranh với các tập đoàn lớn, các startup này tập trung vào những thành phần công nghệ độc lập và linh hoạt. Mục tiêu là tích hợp các giải pháp tiên tiến vào nền tảng của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Lockheed Martin, Raytheon hoặc các tập đoàn nội địa như Israel Aerospace Industries (IAI), Elbit Systems và Rafael.

Ưu tiên trí tuệ nhân tạo và tác chiến điện tử

Dòng vốn đầu tư hiện nay đang dịch chuyển từ các nền tảng vũ khí truyền thống sang các hệ thống dựa trên phần mềm. Những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu bao gồm:

Kiểm soát phổ tần và tác chiến điện tử: Tập trung vào gây nhiễu GPS và vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV).

Tập trung vào gây nhiễu GPS và vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV). Trí tuệ nhân tạo (AI): Hỗ trợ đưa ra quyết định tự động theo thời gian thực, tự động ưu tiên mục tiêu và quản lý chuỗi cung ứng quân sự.

Hỗ trợ đưa ra quyết định tự động theo thời gian thực, tự động ưu tiên mục tiêu và quản lý chuỗi cung ứng quân sự. Hệ điều hành chiến trường: Các giải pháp điện toán đám mây quân sự được mã hóa và phần mềm điều khiển tự động cho robot.

Các giải pháp điện toán đám mây quân sự được mã hóa và phần mềm điều khiển tự động cho robot. Bảo trì dự đoán: Sử dụng AI để dự báo hỏng hóc của các hệ thống vũ khí trước khi xảy ra sự cố.

Lợi thế từ thử nghiệm thực chiến

Một trong những yếu tố giúp công nghệ quốc phòng Israel duy trì lợi thế cạnh tranh là khả năng nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm ngay trong điều kiện tác chiến thực tế. Các bài học rút ra từ những cuộc xung đột tại Gaza, Liban và Ukraine đã giúp các doanh nghiệp Israel nhanh chóng điều chỉnh công nghệ để đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế.

Sự kết hợp giữa tính linh hoạt của startup và nguồn lực của các tập đoàn quốc phòng lâu đời đã rút ngắn đáng kể khoảng cách từ nghiên cứu đến triển khai thực địa. Tiến sĩ Moshe Shuker, Phó Chủ tịch phụ trách Nghiên cứu và Phát triển của Rafael, nhấn mạnh việc tích hợp các công nghệ mới từ startup là trụ cột quan trọng để bảo đảm an ninh quốc gia thông qua đổi mới sáng tạo.

Tác động sâu rộng đến nền kinh tế

Sự bùng nổ của Defense-Tech không chỉ củng cố năng lực quân sự mà còn thúc đẩy nền kinh tế Israel. Số lao động trong ngành công nghệ cao đã tăng lên 424.000 người, tăng 6,2% so với giai đoạn trước. Nhu cầu về hạ tầng cũng tăng mạnh khi diện tích văn phòng được các doanh nghiệp quốc phòng thuê tăng 32% trong nửa đầu năm 2026, đạt hơn 140.000 m².

Bên cạnh khu vực miền Trung, chính quyền thành phố Haifa đang nỗ lực xây dựng một trung tâm công nghệ mới tại miền Bắc nhằm phân bổ nguồn lực phát triển đồng đều. Các cơ quan nhà nước như Cơ quan Đổi mới sáng tạo Israel và Cục Nghiên cứu - Phát triển Quốc phòng (DDR&D) cũng đang chuyển sang vai trò chủ động hỗ trợ, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp thay vì chỉ quản lý hành chính đơn thuần.