Israel đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin về dòng tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 của Boeing Bộ Quốc phòng Israel dự kiến đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin về tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47, đồng thời đánh giá khả năng Washington nới lỏng chính sách bảo mật.

Bộ Quốc phòng Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dự kiến đề nghị Mỹ cung cấp thông tin cùng các năng lực tác chiến của tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47. Động thái này diễn ra song song với các nỗ lực mua sắm tiêm kích F-35 và F-15 hiện có của không quân nước này.

Hình ảnh mô phỏng tiêm kích F-47 do Boeing phát triển.

Đánh giá chính sách bảo mật của Mỹ đối với F-47

Bên cạnh việc yêu cầu dữ liệu kỹ thuật, các quan chức quốc phòng Israel có kế hoạch tiến hành đánh giá ban đầu về chính sách của Washington đối với dòng máy bay mới. Mục tiêu chính là xác định liệu Mỹ có áp dụng cách tiếp cận khác so với những hạn chế nghiêm ngặt từng đặt ra cho chương trình F-22 Raptor trước đây hay không.

Trong nhiều năm, Mỹ đã từ chối xuất khẩu F-22 cho bất kỳ đồng minh nào nhằm duy trì ưu thế tuyệt đối trên không. Tuy nhiên, dù chương trình F-47 được triển khai dưới mức độ bảo mật đặc biệt cao, các quan chức cấp cao Nhà Trắng gần đây từng ám chỉ khả năng Nhật Bản có thể được phép tham gia. Giới chức Israel hiện đang phân tích liệu đây là tín hiệu ngoại giao hay phản ánh sự thay đổi thực sự trong chính sách xuất khẩu công nghệ quân sự của Mỹ.

Thông số kỹ thuật và năng lực tác chiến thế hệ mới

Chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 do tập đoàn Boeing phát triển đang thu hút sự chú ý lớn nhờ những yêu cầu công nghệ vượt trội từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Mặc dù chương trình phát triển động cơ đang gặp một số thách thức kỹ thuật, F-47 vẫn được định hình với các chỉ số hiệu năng mang tính đột phá.

Động cơ và tầm hoạt động: Máy bay sử dụng động cơ thế hệ thứ sáu với yêu cầu đặc biệt về khả năng tạo lực đẩy không cần sử dụng nhiên liệu, giúp mở rộng tầm hoạt động lên ít nhất 2.000 km.

Máy bay sử dụng động cơ thế hệ thứ sáu với yêu cầu đặc biệt về khả năng tạo lực đẩy không cần sử dụng nhiên liệu, giúp mở rộng tầm hoạt động lên ít nhất 2.000 km. Tải trọng vũ khí: Thiết kế cho phép F-47 mang lượng vũ khí lớn hơn đáng kể so với dòng tiêm kích F-35 hiện tại.

Thiết kế cho phép F-47 mang lượng vũ khí lớn hơn đáng kể so với dòng tiêm kích F-35 hiện tại. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa: F-47 tích hợp hệ thống AI tiên tiến, có khả năng vận hành các máy bay không người lái (UAV) mang theo bên trong hoặc hoạt động hoàn toàn từ xa tùy theo cấu hình.

F-47 tích hợp hệ thống AI tiên tiến, có khả năng vận hành các máy bay không người lái (UAV) mang theo bên trong hoặc hoạt động hoàn toàn từ xa tùy theo cấu hình. Kết nối đa miền: Hệ thống tác chiến trên F-47 được tối ưu hóa để kết nối dữ liệu với các lực lượng trên không, trên biển, trên bộ và trong không gian.

Hệ thống tác chiến trên F-47 được tối ưu hóa để kết nối dữ liệu với các lực lượng trên không, trên biển, trên bộ và trong không gian. Khả năng tàng hình và chi phí: Máy bay sở hữu thiết kế khí động học và khả năng tàng hình độc đáo, đồng thời được thiết kế nhằm giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng so với F-22 và F-35.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích F-47 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2028. Giá thành mỗi chiếc máy bay sẽ phụ thuộc vào quy mô đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như chính sách cho phép các quốc gia khác tham gia chương trình.