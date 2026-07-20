Israel lỡ thời hạn đặt mua 12 trực thăng tấn công Apache AH-64 từ Mỹ Sự chậm trễ trong thủ tục ngân sách khiến Israel mất suất ưu tiên sản xuất 12 trực thăng Apache AH-64, làm gián đoạn lộ trình hiện đại hóa phi đội của IDF.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa để lỡ cơ hội đặt mua lô 12 trực thăng tấn công Apache AH-64 thế hệ mới đầu tiên từ Mỹ. Nguyên nhân chính được xác định là do sự chậm trễ trong quy trình phê duyệt ngân sách và hoàn tất thủ tục hành chính, bất chấp nỗ lực thúc đẩy từ các quan chức quân sự cấp cao.

Sự chậm trễ trong quy trình phê duyệt ngân sách

Theo báo cáo từ trang tin Walla, Israel đã không gửi Thư đề nghị mua sắm (LOR) chi tiết tới Bộ Quốc phòng Mỹ đúng hạn. Đây là bước bắt buộc để giữ vị trí trên dây chuyền sản xuất của Boeing sau khi Bộ Tài chính Israel phê duyệt ngân sách. Đáng chú ý, phía Mỹ đã hai lần gia hạn thời gian để Israel hoàn tất hồ sơ, nhưng quốc gia này vẫn không kịp hoàn thành các thủ tục cần thiết trước hạn chót.

Trực thăng Apache AH-64 của quân đội Mỹ.

Các nguồn tin quân sự mô tả tình trạng này là hệ quả của những tranh cãi nội bộ và quá trình phân bổ kinh phí chậm chạp, hay còn gọi là các "trò chơi ngân sách". Mặc dù Bộ Tài chính Israel đã cam kết tìm nguồn kinh phí, sự thiếu phối hợp nhịp nhàng đã khiến thương vụ bị đình trệ vào phút chót.

Tầm quan trọng của phi đội Apache đối với Israel

Lô 12 chiếc Apache này vốn là giai đoạn đầu của một chương trình mua sắm lớn hơn, dự kiến bao gồm tổng cộng 30 trực thăng tấn công hiện đại. Đối với Không quân Israel, đây là chương trình hiện đại hóa trọng điểm nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.

Yểm trợ hỏa lực: Tăng cường khả năng hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị mặt đất.

Tăng cường khả năng hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị mặt đất. Phản ứng nhanh: Cơ động cao trong các tình huống khẩn cấp tại biên giới.

Cơ động cao trong các tình huống khẩn cấp tại biên giới. Ngăn chặn xâm nhập: Tối ưu hóa khả năng giám sát và tiêu diệt mục tiêu xâm nhập trên bộ.

Hệ quả đối với năng lực tác chiến của IDF

Việc để tuột mất suất trên dây chuyền sản xuất hiện tại đồng nghĩa với việc Israel sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhận được các máy bay mới. Trong bối cảnh nhu cầu bổ sung năng lực tác chiến của IDF đang trở nên cấp thiết sau những biến cố an ninh gần đây, sự chậm trễ này gây ra những lo ngại về khả năng duy trì ưu thế trên không và yểm trợ mặt đất.

Hiện tại, quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về mặt thủ tục để có thể tái khởi động thương vụ trong tương lai, tuy nhiên lộ trình hiện đại hóa phi đội trực thăng tấn công chắc chắn sẽ bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu.