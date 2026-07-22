Israel phát triển hệ thống điều khiển hợp nhất cho hàng loạt UAV quân sự Công nghệ mới từ EyesAtop cho phép binh sĩ vận hành hơn 20 loại drone khác nhau trên một thiết bị duy nhất, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến và rút ngắn thời gian xử lý mục tiêu.

Công ty quốc phòng EyesAtop của Israel vừa giới thiệu một giải pháp công nghệ mang tính đột phá, cho phép binh sĩ điều khiển nhiều loại máy bay không người lái (UAV) từ các nhà sản xuất khác nhau chỉ bằng một thiết bị duy nhất. Hệ thống này hiện đang được triển khai cho nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến trong các kịch bản chiến tranh hiện đại.

Ảnh minh họa: timesofisrael.com

Giải pháp hợp nhất cho hơn 20 loại UAV

Theo công bố từ EyesAtop, hệ thống sử dụng nền tảng kiến trúc mở, có khả năng tích hợp và vận hành hơn 20 dòng UAV khác nhau. Danh mục thiết bị tương thích bao gồm các loại UAV trinh sát, UAV hậu cần, UAV tấn công và các hệ thống thu thập thông tin tình báo chuyên dụng.

Điểm mấu chốt của công nghệ này là khả năng chuẩn hóa giao diện điều khiển. Thay vì phải bố trí nhiều nhóm vận hành riêng biệt cho từng loại khí tài, giờ đây một binh sĩ có thể đảm nhiệm đa nhiệm vụ: từ phát hiện, theo dõi mục tiêu đến chỉ thị và hỗ trợ tấn công trực tiếp. Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng nhân sự mà còn tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các loại UAV trên cùng một khu vực tác chiến.

Tối ưu hóa hiệu suất tác chiến thực địa

Giám đốc điều hành EyesAtop, ông Udi Oster, cho biết các cuộc xung đột tại Gaza và Liban đã chứng minh nhu cầu cấp thiết về việc rút ngắn thời gian xử lý mục tiêu. Việc nhanh chóng đưa các công nghệ mới, vốn có nguồn gốc từ lĩnh vực dân sự, vào thực tế chiến trường là yếu tố sống còn.

Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán tự động hóa để hỗ trợ người vận hành. Công nghệ này giúp quân đội dễ dàng thay thế hoặc bổ sung các dòng UAV mới vào biên chế mà không cần phải thay đổi toàn bộ quy trình đào tạo hay hệ thống vận hành sẵn có. Sự linh hoạt này cho phép IDF duy trì lợi thế công nghệ trước các mối đe dọa liên tục thay đổi.

Định hướng mở rộng thị trường toàn cầu

EyesAtop được thành lập ngay trước thời điểm xung đột bùng phát vào tháng 10/2023. Ban đầu, công ty tập trung vào các giải pháp quản lý UAV cơ bản, nhưng sau đó đã nhanh chóng mở rộng nền tảng để đáp ứng các yêu cầu tác chiến khắt khe của IDF tại cả mặt trận phía Bắc và phía Nam. Bộ Quốc phòng Israel đã xác nhận việc hợp tác chặt chẽ với EyesAtop trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm thực tế.

Với đội ngũ khoảng 50 nhân viên và nguồn vốn đầu tư 15 triệu USD, EyesAtop đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mở rộng sang thị trường Mỹ và các quốc gia đồng minh của Israel. Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 7 đến 10 triệu USD tại các thị trường quốc tế vào cuối năm 2026, khẳng định vị thế của công nghệ quân sự Israel trong lĩnh vực thiết bị không người lái.