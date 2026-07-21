Israel ra mắt công nghệ thôi miên UAV và bước tiến mới của tiêm kích F-35A Tập đoàn IAI giới thiệu hệ thống Hypnosis chuyên đối phó bầy UAV bằng tác chiến điện tử; tiêm kích F-35A được trang bị tên lửa JSM tăng khả năng diệt hạm tầm xa.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) vừa công bố hệ thống phòng không Hypnosis, một giải pháp tác chiến điện tử (NAVWAR) tiên tiến được thiết kế để vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng bầy máy bay không người lái (UAV). Cùng lúc đó, không quân Mỹ tiếp tục gia tăng sức mạnh cho tiêm kích tàng hình F-35A với hợp đồng trang bị tên lửa tấn công liên hợp JSM, trong khi NATO đang gây sức ép để Hy Lạp chuyển giao kho đạn Patriot cho Ukraine.

Hệ thống Hypnosis: Giải pháp 'sát thương mềm' đối phó bầy UAV

Theo Defense News, hệ thống Hypnosis hoạt động dựa trên mạng lưới các trạm cơ động được bố trí quanh khu vực bảo vệ. Thay vì sử dụng đạn động năng, Hypnosis tập trung vào việc phá vỡ tín hiệu chỉ huy và định vị vệ tinh (GNSS như GPS hay GLONASS) của mục tiêu.

Hình ảnh mô phỏng hệ thống gây nhiễu Hypnosis do IAI phát triển, chuyên đối phó bầy UAV/drone. Ảnh: IAI

Cơ chế hoạt động của Hypnosis bao gồm việc gây nhiễu làm át tín hiệu vệ tinh hoặc phát tín hiệu giả (spoofing) để đánh lừa UAV đi chệch hướng. Đây được gọi là phương thức "sát thương mềm" (soft-kill), cho phép vô hiệu hóa số lượng lớn mục tiêu cùng lúc mà không tốn kém chi phí tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Đáng chú ý, ưu thế lớn nhất của Hypnosis là bài toán kinh tế. Trong khi một quả tên lửa phòng không có giá hàng triệu USD, việc gây nhiễu điện tử gần như không tiêu tốn chi phí cho mỗi mục tiêu bị loại bỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống này có thể gặp thách thức trước các loại UAV sử dụng dẫn đường quán tính hoặc thị giác quang học vốn không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh.

F-35A bổ sung tên lửa JSM: Tăng cường khả năng diệt hạm tàng hình

Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố hợp đồng trị giá hơn 98 triệu USD với Kongsberg Defence & Aerospace để sản xuất thêm tên lửa tấn công liên hợp JSM (Joint Strike Missile). Đây là loại vũ khí giúp tiêm kích F-35A có khả năng tiêu diệt các tàu chiến và mục tiêu đất liền từ khoảng cách an toàn.

Tên lửa JSM của Kongsberg được thiết kế để lắp vừa khoang vũ khí trong thân F-35A, giữ nguyên khả năng tàng hình. Ảnh: Army Recognition

JSM được thiết kế đặc biệt để nằm gọn trong khoang vũ khí thân máy bay, giúp duy trì đặc tính tàng hình của F-35A. Tên lửa sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại thụ động, cho phép nhận dạng mục tiêu mà không cần phát tín hiệu radar, từ đó giảm khả năng bị đối phương phát hiện sớm.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Trọng lượng 416 kg Chiều dài Khoảng 4 m Tầm bắn Trên 350 km Giá thành (dự kiến 2027) 3,408 triệu USD/quả

Sức ép chuyển giao 200 tên lửa Patriot cho Ukraine

NATO và EU hiện đang hối thúc Hy Lạp chuyển giao khoảng 200 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 cho Ukraine. Đề xuất này tập trung vào việc lấy đạn tên lửa thay vì toàn bộ tổ hợp, giúp Hy Lạp vẫn giữ lại được các hệ thống radar và bệ phóng chính.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Số lượng 200 quả tên lửa PAC-2 tương đương với 50 lần nạp đạn đầy cho toàn bộ đội hình bệ phóng của Hy Lạp. Tuy nhiên, việc chuyển giao này đặt ra thách thức lớn về an ninh quốc gia cho Athens khi lực lượng của họ đang phải chia mỏng để thực hiện các nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ không phận nội địa.

Hiện tại, nhu cầu của Ukraine đối với tên lửa Patriot là rất lớn, ước tính lên tới 1.200 - 2.000 quả mỗi năm. Trong khi đó, năng lực sản xuất của Mỹ hiện chỉ đạt khoảng 600 quả/năm, tạo ra một khoảng trống lớn trong chuỗi cung ứng vũ khí phòng không toàn cầu.

Các diễn biến quân sự đáng chú ý khác

Bên cạnh các thông tin về Israel và F-35A, tình hình quân sự thế giới còn ghi nhận một số tiêu điểm công nghệ và chiến thuật mới: