Israel ra mắt máy bay tác chiến điện tử ELLYON tích hợp trí tuệ nhân tạo Tập đoàn IAI giới thiệu nền tảng ELLYON kết hợp khả năng trinh sát ISTAR và tác chiến điện tử dựa trên AI, đồng thời Israel triển khai nâng cấp hệ thống Vòm Sắt cho tàu tên lửa INS Lahav.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel (IAI) vừa chính thức giới thiệu ELLYON, dòng máy bay tác chiến điện tử thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước tiến chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng kiểm soát phổ điện từ và duy trì ưu thế trên không trong các môi trường tác chiến hiện đại phức tạp.

Năng lực tác chiến đa nhiệm dựa trên AI của ELLYON

ELLYON không chỉ đơn thuần là một phương tiện gây nhiễu, mà là một nền tảng tích hợp đa năng. Hệ thống này kết hợp các chức năng tình báo, giám sát, trinh sát, phát hiện và chỉ thị mục tiêu (ISTAR) cùng với năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ trên cùng một khung thân máy bay.

Ảnh: iaia.co.il

Điểm cốt lõi của ELLYON nằm ở hệ thống quản lý nhiệm vụ sử dụng các thuật toán AI tiên tiến. Công nghệ này cho phép máy bay xử lý đồng thời dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến khác nhau, bao gồm:

Tình báo tín hiệu (SIGINT).

Radar tầm xa và cảm biến quang điện tử.

Hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh.

Nhờ AI, ELLYON có khả năng phát hiện, phân tích và phân loại mục tiêu theo thời gian thực với độ chính xác cao. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được truyền ngay lập tức tới các sở chỉ huy hoặc các biên đội máy bay chiến đấu khác, giúp rút ngắn đáng kể chu trình từ lúc phát hiện đến khi tiêu diệt mục tiêu.

Về khả năng tác chiến, máy bay có thể gây nhiễu radar, hệ thống thông tin liên lạc và định vị vệ tinh của đối phương từ khoảng cách hàng trăm km. Việc hoạt động ngoài tầm với của các hệ thống phòng không giúp giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn và khí tài trong khi vẫn duy trì hiệu suất nhiệm vụ cao.

Hiện đại hóa tàu tên lửa INS Lahav bảo vệ hạ tầng chiến lược

Song song với việc ra mắt máy bay mới, Hải quân Israel đang đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa tàu tên lửa INS Lahav thuộc lớp Saar 5. Dự án này tập trung vào việc tăng cường khả năng bảo vệ các giàn khai thác khí đốt ngoài khơi như Tamar, Leviathan và Karish trước các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Thông số nâng cấp Chi tiết dự án INS Lahav Kinh phí dự kiến 250 triệu shekel (khoảng 82 triệu USD) Thời gian thực hiện Khoảng 5 tháng Hệ thống phòng không C-Dome (phiên bản hải quân của Vòm Sắt) Tuổi thọ kéo dài Ít nhất 15 năm

Gói nâng cấp toàn diện cho INS Lahav bao gồm việc lắp đặt hệ thống phòng không hải quân C-Dome do Tập đoàn Rafael phát triển, kết hợp với radar thế hệ mới từ Công ty Elta. Do kích thước tàu Saar 5 nhỏ hơn lớp Saar 6, các kỹ sư đã lựa chọn C-Dome thay vì hệ thống Barak MX để phù hợp với kết cấu tàu.

Theo Hải quân Israel, việc đại tu các tàu lớp Saar 5 hiện có là giải pháp tối ưu về cả thời gian và chi phí so với việc đóng mới tàu chiến (thường mất từ 8-10 năm). Sau INS Lahav, hai tàu khác cùng lớp là INS Hanit và INS Eilat cũng nằm trong kế hoạch cải tạo tương tự.

Ngoài ra, Israel cũng đã ký hợp đồng trị giá 2,8 tỷ shekel (khoảng 920 triệu USD) để đóng mới 5 tàu chiến lớp Reshef tại Israel Shipyards. Các nỗ lực này cho thấy chiến lược của Israel trong việc kết hợp giữa công nghệ AI trên không và năng lực phòng thủ hải quân mạnh mẽ để đối phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực.