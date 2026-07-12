Israel tăng tốc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 4 và Arrow 5 thế hệ mới Sau các đợt tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn, Israel đang hoàn tất giai đoạn phát triển Arrow 4 tích hợp AI và khởi động dự án Arrow 5 nhằm bảo vệ không phận.

Israel đang đẩy nhanh quá trình phát triển các thế hệ tên lửa đánh chặn Arrow mới nhằm củng cố mạng lưới phòng thủ đa tầng. Quyết định này được đưa ra sau những kinh nghiệm thực chiến từ các cuộc đối đầu quân sự với Iran và lực lượng Houthi tại Yemen, nơi tên lửa đạn đạo trở thành mối đe dọa trọng yếu.

Hệ thống tên lửa Vòm sắt cùa Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Arrow 4: Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào sản xuất hàng loạt

Theo giới chức quốc phòng Israel, hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow 4 hiện đang bước vào những giai đoạn phát triển cuối cùng. Ông Moshe Patel, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Israel, cho biết hệ thống này đang chuyển dịch từ giai đoạn chế tạo thử nghiệm sang sản xuất quy mô lớn.

Arrow 4 được thiết kế để thay thế cho dòng Arrow 2 vốn đã trực chiến từ năm 2000. Điểm nổi bật của thế hệ mới này là việc tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa khả năng nhận diện và đánh chặn mục tiêu ở tầng cao khí quyển, nâng cao đáng kể hiệu suất tác chiến trước các quỹ đạo bay phức tạp của tên lửa đối phương.

Arrow 5 và chiến lược phòng thủ tương lai

Bên cạnh việc hoàn thiện Arrow 4, Israel cũng đang xúc tiến chương trình Arrow 5 với mục tiêu xây dựng một lớp phòng thủ bổ sung. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ đối phó hiệu quả với các thế hệ tên lửa đạn đạo tiên tiến hơn trong tương lai, giúp giảm bớt gánh nặng cho các tổ hợp hiện có.

Dự án Arrow 5 dự kiến sẽ được triển khai toàn diện với sự phối hợp chặt chẽ từ Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA). Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo về mặt tài chính mà còn giúp tích hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến nhất từ hai cường quốc công nghệ quân sự.

Bài học từ thực chiến và sự phối hợp đa tầng

Quá trình hiện đại hóa được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Israel phải đối phó với hơn 1.300 tên lửa đạn đạo kể từ tháng 10/2023. Trong các chiến dịch đánh chặn, hệ thống Arrow đã chứng minh vai trò then chốt khi phối hợp cùng các tổ hợp khác như:

THAAD và Aegis: Các hệ thống phòng thủ tầm cao của Mỹ hỗ trợ đánh chặn ngoài tầng khí quyển.

Các hệ thống phòng thủ tầm cao của Mỹ hỗ trợ đánh chặn ngoài tầng khí quyển. David's Sling: Hệ thống phòng thủ tầm trung của Israel đảm nhiệm các mục tiêu ở độ cao thấp hơn.

Hệ thống phòng thủ tầm trung của Israel đảm nhiệm các mục tiêu ở độ cao thấp hơn. Arrow 3: Hiện đang được tăng cường sản xuất để bổ sung kho dự trữ chiến lược.

Tiềm năng trên thị trường vũ khí quốc tế

Thành công thực chiến của dòng Arrow đã thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia châu Âu. Đức đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống Arrow 3 với hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD. Nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đang bày tỏ quan tâm đến công nghệ phòng thủ của Israel nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa trong bối cảnh địa chính trị biến động.

Việc mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các thế hệ Arrow 4, Arrow 5 không chỉ phục vụ nhu cầu an ninh nội địa mà còn củng cố vị thế của Israel như một nhà cung cấp giải pháp phòng thủ tên lửa hàng đầu thế giới.