Israel thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow thế hệ mới Israel hoàn thành đợt thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow nhằm tăng cường năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo và chuẩn bị cho dòng Arrow 4.

Bộ Quốc phòng Israel vừa thông báo thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow thế hệ mới, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu kỹ thuật đề ra. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng quân sự với Iran cũng như lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 được phóng thử từ một địa điểm ở Alaska, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đánh giá kết quả thử nghiệm và định hướng công nghệ

Mặc dù giới chức quốc phòng Israel không công bố chi tiết thông số kỹ thuật cũng như phiên bản tên lửa Arrow cụ thể được sử dụng trong đợt bắn thử, một quan chức cấp cao khẳng định toàn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành đúng kế hoạch. Dữ liệu thu thập từ vụ phóng sẽ được phân tích để phục vụ quá trình nghiên cứu và nâng cấp các thế hệ tên lửa đánh chặn tiếp theo.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, ông Amir Baram, đánh giá đây là bước đột phá quan trọng giúp quân đội duy trì ưu thế công nghệ vượt trội và bảo đảm khả năng tự chủ trong sản xuất các vũ khí chiến lược. Ông cho biết thêm, Israel đang tập trung mở rộng quy mô sản xuất tên lửa Arrow nhằm đáp ứng nhu cầu thực chiến và chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến phức tạp hơn.

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), Tổng Giám đốc Guy Barlev và Chủ tịch Boaz Levy, nhấn mạnh rằng các đe dọa từ tên lửa đạn đạo trên không ngày càng đa dạng. Do đó, các bài thử nghiệm được thiết kế theo hướng mô phỏng môi trường tác chiến tương lai để liên tục hoàn thiện giải pháp phòng thủ.

Vai trò của hệ thống Arrow trong lá chắn phòng thủ nhiều tầng

Hệ thống tên lửa Arrow đảm nhận vai trò là tầng phòng thủ tầm cao nhất trong mạng lưới an ninh vùng trời đa tầng của Israel. Trong đó, dòng tên lửa Arrow 3 sở hữu khả năng đánh chặn các mục tiêu là tên lửa đạn đạo ngay từ ngoài tầng khí quyển.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, hệ thống Arrow 3 đã được triển khai nhiều lần trên thực địa để đánh chặn hiệu quả các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo từ phía Iran và lực lượng Houthi tại Yemen.

Tiến trình phát triển Arrow 4 và tiềm năng thương mại

Bên cạnh việc gia tăng năng lực sản xuất cho hệ thống hiện có, IAI đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu dòng tên lửa Arrow 4. Đây là thế hệ tên lửa đạn đạo cải tiến, được thiết kế nhằm từng bước thay thế dòng Arrow 2 và hỗ trợ cho Arrow 3 trong việc tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới có tầm bắn và quỹ đạo phức tạp hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, chương trình Arrow còn đạt được hợp đồng thương mại quốc tế giá trị lớn. Đức đã chính thức ký thỏa thuận mua hệ thống Arrow 3 với tổng trị giá khoảng 7 tỷ USD. Với đà nâng cấp hiện tại, Đức cũng được xem là khách hàng tiềm năng đối với tổ hợp Arrow 4 trong tương lai.