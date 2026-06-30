Israel ưu tiên phát triển hệ thống vũ khí laser công suất lớn trong không gian Israel đặt mục tiêu vào nhóm 3 cường quốc không gian thông qua việc phát triển hệ thống vũ khí laser công suất lớn, trí tuệ nhân tạo và phòng thủ tên lửa.

Bộ Quốc phòng Israel vừa công bố kế hoạch chiến lược nhằm phát triển các hệ thống vũ khí laser có khả năng triển khai trong không gian. Đây được xác định là một trong những ưu tiên quốc phòng hàng đầu của quốc gia này, bên cạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến mạng và củng cố mạng lưới phòng thủ tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz (trái) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội Israel tại khu vực chiếm đóng ở miền Nam Liban, ngày 12/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Chiến lược dẫn đầu về năng lực quân sự không gian

Phát biểu tại cuộc gặp với các phóng viên quân sự và ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định Chính phủ đang đầu tư nguồn lực đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công trong không gian. Trọng tâm của chương trình là các hệ thống "tia laser công suất lớn" nhằm mục tiêu đưa Israel trở thành một trong ba quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực quân sự trong lĩnh vực này.

Theo ông Katz, việc làm chủ công nghệ không gian sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng răn đe, đồng thời cho phép quân đội vô hiệu hóa các mối đe dọa từ bên ngoài một cách hiệu quả hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Quốc phòng đã dành thêm ngân sách để thu hút các chuyên gia hàng đầu tham gia vào chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D).

Sẵn sàng các phương án tác chiến khu vực

Bên cạnh các định hướng về công nghệ cao, lãnh đạo ngành quốc phòng Israel cũng đưa ra những nhận định về tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là khả năng xung đột với Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được chỉ thị xây dựng các phương án tiến hành chiến dịch quân sự độc lập trong trường hợp Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel hoặc các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Mặc dù khẳng định không cản trở các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Katz nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel là yếu tố không thể thỏa hiệp. Song song đó, Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại các khu vực an ninh ở Liban, Syria và Dải Gaza để kiểm soát các mối đe dọa từ phong trào Hezbollah và ngăn chặn Hamas khôi phục năng lực quân sự.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường năng lực cho quân đội Liban, với điều kiện lực lượng này phải có những hành động cụ thể nhằm kiềm chế các hoạt động của Hezbollah tại khu vực biên giới.