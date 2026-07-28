Itel ra mắt sạc dự phòng Zeno 10.000 mAh và 20.000 mAh: Cáp tích hợp, sạc nhanh đến 45W Itel ra mắt hai mẫu sạc dự phòng Zeno 10.000 mAh và Zeno 20.000 mAh sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tích hợp sẵn dây cáp USB-C, màn hình LED và hỗ trợ sạc nhanh đến 45W.

Itel, thương hiệu thuộc tập đoàn Transsion Holding, vừa chính thức ra mắt bộ đôi sạc dự phòng bỏ túi mới tại thị trường Ấn Độ mang tên Zeno 10.000 mAh và Zeno 20.000 mAh. Dòng sản phẩm gây chú ý nhờ thiết kế tiện dụng tích hợp sẵn cáp sạc USB-C, màn hình kỹ thuật số hiển thị phần trăm pin thời gian thực cùng hệ thống bảo vệ an toàn nhiều lớp.

Bộ đôi sạc dự phòng Zeno 20.000 mAh và Zeno 10.000 mAh của Itel

Thiết kế bỏ túi tối ưu và tích hợp cáp sạc đa năng

Cả hai phiên bản sạc dự phòng thuộc dòng Zeno đều sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Mẫu Zeno 10.000 mAh có kích thước 7,3 x 6 x 2,7 cm và trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 176 g. Điểm đáng chú ý trên phiên bản này là sợi cáp USB-C tích hợp có thể kiêm luôn vai trò của dây treo, giúp người dùng mang theo thiết bị một cách thuận tiện.

Trong khi đó, phiên bản dung lượng cao Zeno 20.000 mAh có kích thước 10,3 x 7,1 x 2,9 cm cùng trọng lượng 310 g. Cả hai thiết bị đều sử dụng lớp vỏ nhựa ABS và PC chống cháy với hai tùy chọn màu sắc là xám (Grey) và bạc (Silver). Bên cạnh đó, màn hình LED kỹ thuật số tích hợp trên thân sạc hỗ trợ hiển thị chính xác dung lượng pin còn lại theo thời gian thực.

Sạc dự phòng Zeno 20.000 mAh tích hợp màn hình hiển thị kỹ thuật số

Công suất sạc nhanh và chuẩn kết nối đa dạng

Bên cạnh sự khác biệt về dung lượng, hai mẫu sạc dự phòng Zeno cũng có thông số công suất đầu ra riêng biệt. Mẫu Zeno 10.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh ở mức 22,5 W, đi kèm cổng USB-C, USB-A và dây cáp USB-C tích hợp. Đối với phiên bản Zeno 20.000 mAh, thiết bị cung cấp công suất sạc tối đa lên tới 45 W và trang bị tổng cộng 3 đầu ra bao gồm 1 cổng USB-C, 1 cổng USB-A cùng 1 cáp USB-C liền thân.

Ngoài ra, cả hai sản phẩm đều tương thích tốt với các chuẩn sạc nhanh thông dụng hiện nay như Power Delivery 3.0 (PD 3.0) và Quick Charge 3.0 (QC 3.0), giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho nhiều loại thiết bị di động.

Thông số kỹ thuật Zeno 10.000 mAh Zeno 20.000 mAh Dung lượng pin 10.000 mAh 20.000 mAh Công suất đầu ra tối đa 22,5 W 45 W Kích thước 7,3 x 6 x 2,7 cm 10,3 x 7,1 x 2,9 cm Trọng lượng 176 g 310 g Cổng kết nối / Cáp USB-C, USB-A, Cáp USB-C tích hợp USB-C, USB-A, Cáp USB-C tích hợp Màn hình hiển thị Kỹ thuật số (báo % pin) Kỹ thuật số (báo % pin)

Hệ thống an toàn 12 lớp và thông tin giá bán

Về khả năng vận hành an toàn, Itel trang bị cho dòng sản phẩm Zeno hệ thống bảo vệ thông minh 12 lớp (12-layer smart safety protection system), giúp chủ động phòng ngừa các nguy cơ quá áp, quá dòng hoặc quá nhiệt trong quá trình sạc.

Tại thị trường Ấn Độ, phiên bản Zeno 10.000 mAh được niêm yết với mức giá 1.399 Rupee (khoảng 14,60 USD), trong khi phiên bản Zeno 20.000 mAh có giá 2.299 Rupee (khoảng 23,99 USD). Người dùng hiện có thể đặt mua sản phẩm trực tiếp trên nền tảng Amazon.