Jamie Vardy tin tưởng tân binh Youri Tielemans sẽ vươn tầm ngôi sao tại Manchester United Sau khi Manchester United chiêu mộ Youri Tielemans với giá 35 triệu bảng, chân sút Jamie Vardy và Wes Morgan đều tin tưởng tiền vệ Bỉ sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Manchester United đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Youri Tielemans sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng từ Aston Villa. Ngôi sao 29 tuổi người Bỉ cam kết tương lai tại sân Old Trafford với bản hợp đồng kéo dài 5 năm, có thời hạn đến năm 2031. Đây được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.

Jamie Vardy và Youri Tielemans từng là đồng đội thân thiết. Ảnh: Getty Images.

Sự thừa nhận từ những người đồng đội cũ

Đánh giá về bước tiến mới trong sự nghiệp của đồng đội cũ, tiền đạo Jamie Vardy tin rằng Tielemans sở hữu những phẩm chất đặc biệt để trở thành nhân tố tạo đột phá tại Quỷ đỏ. Chia sẻ trên chương trình podcast Jamie Vardy’s Having A Party, chân sút người Anh hào hứng nhớ lại khoảnh khắc ấn tượng khi lần đầu chứng kiến tài năng của tiền vệ người Bỉ:

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục vươn lên một tầm cao mới. Tôi từng đối đầu với Youri ở cấp độ đội tuyển Bỉ, cậu ấy chơi xuất sắc đến mức khiến ai cũng phải thốt lên kinh ngạc. Khi Leicester chiêu mộ Youri theo dạng cho mượn, tôi nhớ mình đã nói với toàn đội: 'Chúng ta vừa ký hợp đồng với một cầu thủ thực sự đẳng cấp đấy!'."

Bên cạnh Vardy, cựu thủ quân Wes Morgan cũng dành những lời khen ngợi cho thái độ chuyên nghiệp và tư duy chơi bóng hiện đại của tân binh Manchester United. Morgan nhấn mạnh Tielemans luôn duy trì sự cống hiến tối đa trong các buổi tập gym lẫn trên sân cỏ, kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng thể lực và khả năng xử lý bóng nhanh nhẹn.

Sẵn sàng cho trận ra mắt tại Ngoại hạng Anh

Trước khi chuyển sang Manchester United, Tielemans đã trải qua giai đoạn thành công rực rỡ trong màu áo Aston Villa với đỉnh cao là chức vô địch Europa League và một vị trí trong top 4. Tiền vệ 29 tuổi khẳng định đội chủ sân Old Trafford chính là bến đỗ lý tưởng để anh tiếp tục gặt hái những danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Tielemans đã liên tục tích lũy thể lực và số phút thi đấu qua các trận giao hữu tiền mùa giải chạm trán PSG, Leeds United và AC Milan. Cầu thủ người Bỉ hiện đã sẵn sàng cho trận ra mắt chính thức tại Ngoại hạng Anh khi Manchester United đối đầu với tân binh Hull City ở vòng đấu mở màn.