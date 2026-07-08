Jannik Sinner bản lĩnh hạ gục Jan-Lennard Struff để tiến vào bán kết Wimbledon 2026 Hạt giống số 1 Jannik Sinner vượt qua thử thách từ những cú giao bóng sấm sét của Jan-Lennard Struff với tỷ số 3-0, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Wimbledon.

Trong một trận đấu hội tụ đầy đủ những pha bóng nặng đô (ball-striking) đặc trưng của mặt sân cỏ, Jannik Sinner đã chứng minh tại sao anh đang là tay vợt số 1 thế giới. Dù Jan-Lennard Struff đã tạo ra không ít khó khăn bằng lối chơi tấn công vũ bão, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp anh kết thúc trận tứ kết sau 3 set đấu với các tỷ số 7-5, 7-6(4) và 6-3.

Sẽ là một trận ball-striking hạng nặng giữa Jannik Sinner và Jan-Lennard Struff.

Bản lĩnh trong những thời khắc quyết định

Set đấu đầu tiên diễn ra với kịch bản giằng co nghẹt thở. Jan-Lennard Struff, với vũ khí là những cú giao bóng sấm sét, liên tục gây áp lực lên Sinner. Tuy nhiên, tay vợt người Ý đã cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Dù nhiều lần bị kéo vào điểm số 40-40 trong các game cầm giao bóng, Sinner vẫn đứng vững nhờ khả năng điều phối bóng thông minh.

Bước ngoặt đến ở game thứ 11 khi tỷ số đang là 5-5. Struff bỗng chốc đánh mất sự ổn định và để lộ ra 3 cơ hội mất break. Dù đã nỗ lực cứu vãn bằng 2 cú ace liên tiếp, nhưng ở tình huống quyết định, Sinner đã có pha trả giao bóng đẳng cấp để vượt lên dẫn trước, trước khi khép lại set 1 với chiến thắng 7-5.

Thế trận giằng co và màn đấu trí tại tie-break

Sang set 2, Jan-Lennard Struff đẩy cao tốc độ và liên tục thực hiện các pha lên lưới nhằm phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Tay vợt người Đức đã có những khoảnh khắc thăng hoa khi bẻ được break của Sinner để quân bình tỷ số 2-2 sau một loạt pha phòng thủ kiên cường. Những cú đánh nặng, bóng đi tầm thấp của Struff thực sự đã khiến hạt giống số 1 gặp nhiều lúng túng.

Tuy nhiên, trong loạt tie-break cân não, đẳng cấp của Sinner một lần nữa lên tiếng. Anh kiểm soát tốt các tình huống bóng bền và tận dụng sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng 7-4 trong loạt đấu súng, qua đó nới rộng cách biệt lên thành 2-0. Đây là thời điểm mà sự chênh lệch về mặt tâm lý thi đấu giữa hai tay vợt được thể hiện rõ nét nhất.

Sinner tăng tốc và định đoạt trận đấu

Bước vào set 3, tinh thần của Struff có phần đi xuống sau khi để thua sát nút ở hai set đầu. Sinner nhanh chóng áp đặt lối chơi với những game thắng trắng đầy thuyết phục. Ở phía bên kia lưới, dù rất nỗ lực cứu nguy các break-point, nhưng sai lầm ở game thứ 8 đã khiến tay vợt người Đức phải trả giá đắt.

Dẫn trước 5-3, Jannik Sinner không bỏ lỡ cơ hội để kết thúc trận đấu trong game giao bóng cuối cùng. Chiến thắng 6-3 trong set cuối đánh dấu tấm vé vào bán kết hoàn toàn xứng đáng cho tay vợt người Ý. Thống kê cho thấy Sinner đã duy trì được tỷ lệ giao bóng một ổn định và khả năng tận dụng break-point cực tốt trong những thời điểm then chốt.

Thông số trận đấu Jannik Sinner Jan-Lennard Struff Tỷ số chung cuộc 3 0 Tỷ số các set 7-5, 7-6, 6-3 5-7, 6-7, 3-6 Trạng thái Thắng Thua

Với phong độ hủy diệt này, Jannik Sinner đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại tại Wimbledon 2026. Đối thủ của anh tại bán kết sẽ là thử thách tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại All England Club.