Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon 2026, nhận thưởng kỷ lục 4,8 triệu USD Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner giành danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp sau chiến thắng nghẹt thở trước Alexander Zverev, chính thức vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách thu nhập mọi thời đại.

Jannik Sinner đã chính thức khẳng định vị thế thống trị của mình trên mặt sân cỏ All England Club bằng màn lội ngược dòng đẳng cấp trong trận chung kết Wimbledon 2026 diễn ra tối muộn ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Đương kim số 1 thế giới không chỉ bảo vệ thành công danh hiệu mà còn thiết lập những cột mốc tài chính vô tiền khoáng hậu trong lịch sử quần vợt nam.

Bản lĩnh của số 1 thế giới trong trận chung kết kéo dài 4 giờ

Trận chung kết giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính, xứng tầm một trận đấu đỉnh cao của làng banh nỉ. Zverev, người vừa vô địch Roland Garros trước đó, đã nhập cuộc đầy hưng phấn và giành chiến thắng trong loạt tie-break ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh của tay vợt người Ý được bộc lộ rõ nét nhất.

Sinner kiên trì bám đuổi và đáp trả bằng chiến thắng cũng trong loạt tie-break ở set 2, tạo nên bước ngoặt tâm lý quan trọng. Trong hai set đấu còn lại, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận với những cú điều bóng sâu và hiểm hóc, buộc Zverev phải gác vợt với tỷ số chung cuộc 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 sau gần 4 giờ thi đấu căng thẳng.

Jannik Sinner nâng cao danh hiệu Wimbledon thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp.

Cột mốc tài chính lịch sử và vị thế mới trên BXH tiền thưởng

Chiến thắng tại Wimbledon 2026 mang về cho Jannik Sinner khoản tiền thưởng kỷ lục 4,8 triệu USD. Con số này không chỉ là phần thưởng cho danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp mà còn giúp anh thực hiện cú nhảy vọt trên bảng xếp hạng thu nhập lịch sử của ATP.

Với tổng cộng 69,6 triệu USD tiền thưởng tích lũy, Sinner đã chính thức vượt qua Alexander Zverev (68,4 triệu USD) và Carlos Alcaraz (65 triệu USD) để vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những tay vợt nam có tiền thưởng cao nhất mọi thời đại. Hiện tại, tay vợt người Ý chỉ còn đứng sau ba huyền thoại vĩ đại nhất của làng quần vợt là Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.

Danh sách các tay vợt nam có tiền thưởng cao nhất lịch sử (tính đến 7/2026):

1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Roger Federer

4. Jannik Sinner: 69,6 triệu USD

69,6 triệu USD 5. Alexander Zverev: 68,4 triệu USD

68,4 triệu USD 6. Carlos Alcaraz: 65 triệu USD

Sự cân bằng thú vị của mùa giải Grand Slam 2026

Chức vô địch của Sinner tại Wimbledon cũng đánh dấu một cột mốc thú vị cho quần vợt nam thế giới. Lần đầu tiên kể từ năm 2018, ba giải Grand Slam đầu tiên trong năm đã thuộc về ba nhà vô địch khác nhau: Carlos Alcaraz đăng quang tại Australian Open, Alexander Zverev lên ngôi ở Roland Garros và giờ là Jannik Sinner tại Wimbledon.

Sau những thất bại đáng tiếc tại bán kết Australian Open và việc bị loại sớm ở Roland Garros, danh hiệu này là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của Sinner. Trong khi đó, á quân Alexander Zverev dù lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ hai liên tiếp nhưng cũng kịp bỏ túi 2,4 triệu USD tiền thưởng cho những nỗ lực tuyệt vời của mình.

Cập nhật kết quả các sự kiện thể thao đáng chú ý khác

Bên cạnh sức nóng từ All England Club, thế giới thể thao cũng đang đổ dồn sự chú ý vào các trận đấu kịch tính tại World Cup 2026. Dưới đây là tổng hợp kết quả các trận đấu vừa diễn ra:

Ngày Trận đấu Tỷ số 06/07 Brazil vs Na Uy 1 - 2 06/07 Mexico vs Anh 2 - 3 07/07 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha 0 - 1 07/07 Mỹ vs Bỉ 1 - 4 07/07 Argentina vs Ai Cập 3 - 2 08/07 Thụy Sĩ vs Colombia 1 - 0 10/07 Pháp vs Ma Rốc 2 - 0 11/07 Tây Ban Nha vs Bỉ 2 - 1 12/07 Na Uy vs Anh 1 - 2 12/07 Argentina vs Thụy Sĩ 3 - 1

Theo lịch thi đấu sắp tới, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 15/07, tiếp sau đó là cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina vào lúc 02:00 ngày 16/07.