Jannik Sinner đánh bại Alexander Zverev, bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon 2026 Vượt qua Alexander Zverev với tỷ số 3-1, Jannik Sinner có năm thứ hai liên tiếp đăng quang tại Wimbledon, đồng thời nối dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước đối thủ.

Rạng sáng ngày 13/7 (giờ Việt Nam), sân Trung tâm của Wimbledon đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Jannik Sinner chính thức bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam. Tay vợt người Ý đã vượt qua những áp lực khủng khiếp từ Alexander Zverev để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), qua đó khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình trên mặt sân cỏ London.

Chức vô địch đầy xứng đáng của Jannik Sinner.

Cuộc đấu trí nghẹt thở trong hai loạt tie-break

Trận chung kết khởi đầu với một kịch bản đầy kịch tính khi Alexander Zverev bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch Roland Garros. Tay vợt người Đức đã trình diễn những cú giao bóng sấm sét và khả năng điều phối bóng cực kỳ chủ động, tạo ra áp lực không nhỏ lên đương kim vô địch Sinner. Trong set 1, hai tay vợt giằng co từng điểm số để rồi kéo nhau vào loạt tie-break. Tại đây, Zverev là người bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng sát sao 9-7.

Bước sang set 2, kịch bản tương tự lặp lại khi cả hai đều giữ vững các game cầm giao bóng của mình. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Sinner thi đấu cực hay dưới áp lực lớn, đặc biệt là cú jumping backhand đẳng cấp đã thay đổi hoàn toàn cục diện trong loạt tie-break thứ hai. Chiến thắng 7-2 trong loạt đấu súng này không chỉ giúp Sinner gỡ hòa 1-1 mà còn đánh dấu bước ngoặt về mặt tâm lý cho cả trận đấu.

Sự áp đảo của nhà đương kim vô địch

Kể từ set thứ 3, Jannik Sinner bắt đầu tìm thấy sự hoàn hảo trong các pha xử lý. Anh liên tục dồn ép Zverev bằng những cú đánh sâu về cuối sân và tận dụng tối đa các cơ hội bẻ giao bóng. Việc Zverev bỏ lỡ cơ hội giành break-point ở game thứ 7 của set 3 đã khiến anh phải trả giá đắt. Sinner ngay lập tức vượt lên ở game bản lề và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3 bằng một game thắng trắng.

Set 4 chứng kiến nỗ lực níu giữ hy vọng của Zverev, nhưng Sinner đơn giản là không cho đối thủ cơ hội sửa sai. Bước ngoặt đến ở game thứ 7 khi Sinner có được break-point quan trọng để dẫn trước 4-3. Dù Zverev đã rất cố gắng cứu vãn ở game thứ 10, Sinner vẫn lạnh lùng kết thúc trận đấu trong game cầm giao bóng quyết định của mình.

Jannik Sinner đang có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trước Alexander Zverev ở các giải đấu chính thức.

Thống kê và những cột mốc lịch sử

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Jannik Sinner khoản tiền thưởng 4,8 triệu USD mà còn giúp anh xây chắc ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Đáng chú ý, đây đã là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của tay vợt người Ý trước Zverev, biến đối thủ người Đức trở thành "nạn nhân" quen thuộc trong các trận đối đầu trực tiếp.

Thông số Jannik Sinner Alexander Zverev Tỷ số set 3 1 Tỷ số chi tiết 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 7-6, 6-7, 3-6, 4-6 Thứ hạng ATP mới 1 2

Đối với Alexander Zverev, dù thất bại nhưng đây vẫn là một giải đấu thành công khi anh lần đầu tiên lọt vào chung kết Wimbledon trong sự nghiệp. Với thành tích này, Zverev sẽ chính thức vươn lên vị trí số 2 thế giới, vượt qua Carlos Alcaraz khi bảng xếp hạng được cập nhật vào ngày 13/7. Tuy nhiên, để thực sự chạm tay vào danh hiệu Grand Slam trên mặt sân cỏ, có lẽ Sascha vẫn cần thêm những lời giải cho bài toán mang tên Sinner.