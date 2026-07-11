Jannik Sinner hạ gục Novak Djokovic để ghi tên vào chung kết Wimbledon 2026 Đánh bại huyền thoại Novak Djokovic với tỷ số 6-4, 6-4, Jannik Sinner không chỉ đòi lại món nợ tại Australian Open mà còn khẳng định vị thế tuyệt đối của tay vợt số 1 thế giới.

Jannik Sinner vừa thực hiện một tuyên bố đanh thép về sự chuyển giao thế hệ tại Wimbledon 2026. Trong trận bán kết đầy kịch tính trên sân Trung tâm tối 10/7 (giờ Việt Nam), tay vợt số 1 thế giới đã đánh bại Novak Djokovic với các set cùng tỷ số 6-4, chính thức khép lại hy vọng giành Grand Slam thứ 25 của huyền thoại người Serbia.

Bản lĩnh của số 1 thế giới

Không còn là một Sinner từng để thua Djokovic tại bán kết Australian Open hồi đầu năm, tay vợt người Ý bước vào trận đấu với một tâm thế hoàn toàn khác. Sinner trình diễn thứ quần vợt gần như hoàn hảo: giao bóng ổn định, những cú thuận tay đầy uy lực và khả năng điều phối bóng thông minh, khiến Djokovic liên tục rơi vào thế chống đỡ.

Dù đã nỗ lực hết mình, Nole – người vừa trải qua trận tứ kết bào mòn thể lực kéo dài 5 giờ đồng hồ trước Felix Auger-Aliassime – đã không thể tìm thấy kẽ hở trong lối chơi của đàn em. Thất bại này đánh dấu thêm một lần lỡ hẹn của Djokovic với danh hiệu Grand Slam lịch sử ở tuổi 39.

Sự tôn trọng dành cho huyền thoại

Sau trận đấu, thay vì ăn mừng quá khích, Sinner đã dành những lời ca ngợi chân thành cho đối thủ. Anh thừa nhận áp lực khi phải đối đầu với một tượng đài như Djokovic, bất kể hoàn cảnh hay phong độ của đối phương.

"Đối đầu Novak ở Grand Slam luôn mang đến áp lực rất lớn. Sau khi xem trận đấu của anh ấy với Felix, tôi hiểu mình phải chơi thứ quần vợt tốt nhất mới có cơ hội chiến thắng," Sinner chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh rằng Djokovic vẫn là tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ.

Sinner dành sự tôn trọng lớn cho Djokovic.

Thử thách cuối cùng: Alexander Zverev

Vượt qua chướng ngại vật lớn nhất, Jannik Sinner sẽ tiến vào trận chung kết để đối đầu với Alexander Zverev. Tay vợt người Đức đang có phong độ cực cao sau chức vô địch Roland Garros và vừa đánh bại Arthur Fery để lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh ngôi vương tại London.

Dù sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng với 9 chiến thắng liên tiếp trước Zverev, bao gồm cả trận chung kết Australian Open 2025, Sinner vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Anh cho rằng những con số thống kê trong quá khứ sẽ không còn nhiều giá trị khi đối thủ đã thay đổi tư duy chơi bóng sau khi có được Grand Slam đầu tay.

Sinner tỏ ra vô cùng thận trọng trước trận chung kết với Zverev.

"Zverev hiện là một tay vợt khác sau khi giành Grand Slam đầu tiên. Danh hiệu đó mang lại cho anh ấy rất nhiều sự tự tin. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác và tôi sẽ phải thể hiện phong độ cao nhất nếu muốn bảo vệ danh hiệu," tay vợt 25 tuổi khẳng định.

Trận chung kết giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao, quyết định ai sẽ là ông vua mới của mặt sân cỏ Wimbledon năm nay.