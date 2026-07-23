Jannik Sinner mất 1,6 triệu bảng tiền thuế dù nhận thưởng kỷ lục tại Wimbledon 2026 Giành 3,6 triệu bảng tiền thưởng sau khi đăng quang Wimbledon 2026, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vẫn ngậm ngùi nộp lại gần 1,6 triệu bảng tiền thuế.

Chiến thắng thuyết phục trước Alexander Zverev trong trận chung kết không chỉ giúp Jannik Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch Wimbledon 2026 mà còn củng cố vững chắc vị thế số 1 thế giới. Trước đó ở bán kết, tay vợt 24 tuổi người Ý cũng tạo nên màn trình diễn vượt trội khi đánh bại Novak Djokovic. Lần thứ hai liên tiếp nâng cao chiếc cúp mạ vàng danh giá tại London mang về cho anh khoản tiền thưởng kỷ lục 3,6 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang chói lọi là một thực tế tài chính khốc liệt: gần một nửa số tiền thưởng này sẽ không thể theo anh về ví.

Đằng sau khoản tiền thưởng 3,6 triệu bảng kỷ lục

Số tiền thưởng dành cho nhà vô địch đơn nam năm nay đã tăng khoảng 20% so với mùa giải trước, đạt mốc 3,6 triệu bảng Anh. Mặc dù vậy, theo đánh giá từ các chuyên gia tài chính, Sinner sẽ phải khấu trừ khoảng 1,6 triệu bảng Anh để thực hiện nghĩa vụ thuế trước khi nhận phần còn lại.

Dù đã đăng ký cư trú tại Monte Carlo (Monaco) - nơi nổi tiếng với chính sách ưu đãi thuế, ngôi sao người Ý vẫn không thể tránh khỏi luật thuế sở tại. Quy định pháp lý tại Vương quốc Anh bắt buộc mọi vận động viên thi đấu trên lãnh thổ của họ phải nộp thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh trực tiếp tại đây. Đây là điều luật đã duy trì nhiều năm và luôn mang đến thách thức tài chính lớn cho các ngôi sao tham dự Wimbledon hay những giải tiền Slam trên sân cỏ nước Anh.

Jannik Sinner cùng chức vô địch Wimbledon thứ 2 liên tiếp.

Tác động tài chính lên các nhà vô địch

Bên cạnh Sinner, nhà tân vô địch đơn nữ Linda Noskova cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi xuất sắc giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Cộng hòa Séc đối mặt với khoản nộp thuế khổng lồ. Xét về mặt tỷ lệ, áp lực tài chính đối với Noskova còn rõ rệt hơn khi tổng tiền thưởng tích lũy trong sự nghiệp của cô mới chạm mốc khoảng 10,7 triệu USD, khiêm tốn hơn rất nhiều so với con số hơn 64,8 triệu USD mà Sinner sở hữu.

Không chỉ Sinner mà nhà vô địch đơn nữ Linda Noskova cũng cùng chung cảnh ngộ.

Đạo luật thuế tại Anh và làn sóng dịch chuyển của các tay vợt

Bài toán thuế thu nhập tại Vương quốc Anh từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn trong làng quần vợt chuyên nghiệp. Nhiều tay vợt hàng đầu đã chủ động điều chỉnh lịch trình thi đấu nhằm tối ưu hóa thu nhập. Mùa giải năm nay, những tên tuổi như Taylor Fritz, Frances Tiafoe và Ben Shelton đều lựa chọn tham gia giải đấu tại Halle (Đức) thay vì Queen's Club (Anh) trong giai đoạn khởi động cho Wimbledon.

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick từng phân tích rằng mức thù lao niêm yết tại Halle và Queen's Club không có nhiều sự chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ nghĩa vụ thuế theo quy định của Anh, số tiền thực nhận của các vận động viên thi đấu tại London có thể bị sụt giảm từ 40% đến 45% so với thi đấu tại Đức.

Dù vậy, các tay vợt vẫn có cơ hội giảm bớt gánh nặng này bằng cách trình các chứng từ chi phí hợp lệ trong quá trình thi đấu, bao gồm tiền thuê HLV, chuyên gia y tế, chi phí di chuyển và lưu trú. Với đội ngũ hỗ trợ đông đảo đồng hành trong suốt 3 tuần tại Anh, Sinner có thể giảm trừ một phần quy mô hóa đơn thuế, nhưng anh vẫn phải chấp nhận khoản khấu trừ kỷ lục trong sự nghiệp thi đấu của mình.