Jelena Ostapenko và Marcelo Arevalo ngược dòng ngoạn mục vô địch đôi nam nữ Wimbledon 2026 Vượt qua cặp đôi người Úc sau 3 set đấu kịch tính, Jelena Ostapenko chính thức đi vào lịch sử khi hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở cả ba nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ.

Trận chung kết đôi nam nữ tại Wimbledon 2026 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Cặp hạt giống số 2, Jelena Ostapenko (Latvia) và Marcelo Arevalo (El Salvador), đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Storm Hunter và Marc Polmans (Úc) với tỷ số 4-6, 7-5, 6-2, qua đó trở thành những nhà tân vô địch đầu tiên tại All England Club năm nay.

Cú xoay chuyển cục diện tại sân Trung tâm

Trận đấu kéo dài 1 giờ 56 phút bắt đầu với sự lấn lướt từ phía cặp đôi người Úc. Hunter và Polmans nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng tốt các sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng 6-4 trong set mở màn. Áp lực càng đè nặng lên vai Ostapenko và Arevalo khi họ tiếp tục để mất break sớm và bị dẫn trước trong set 2.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi mái che sân Trung tâm được khép lại. Trong điều kiện thi đấu trong nhà, bản lĩnh của cặp hạt giống số 2 bắt đầu lên tiếng. Họ đòi lại break quan trọng ở những thời điểm quyết định để thắng sát nút 7-5, đưa trận chung kết vào set 3 quyết định. Tại đây, Ostapenko và Arevalo hoàn toàn áp đảo đối thủ, nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-2 để bước lên bục vinh quang.

Chức vô địch Wimbledon đầy ý nghĩa với Jelena Ostapenko và Marcelo Arevalo.

Kỳ tích lịch sử của Jelena Ostapenko

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cá nhân Jelena Ostapenko. Sau hai lần lỡ hẹn với vinh quang tại Wimbledon (thua chung kết đôi nam nữ năm 2019 và chung kết đôi nữ năm 2025), tay vợt người Latvia cuối cùng đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch trên mặt sân cỏ danh giá.

Đáng chú ý hơn, với danh hiệu này, Ostapenko đã chính thức hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở cả 3 nội dung thi đấu chính thức: Đơn nữ (Roland Garros 2017), Đôi nữ (US Open 2024) và Đôi nam nữ (Wimbledon 2026). Đây là một cột mốc hiếm hoi mà không nhiều tay vợt trong kỷ nguyên Mở có thể đạt được.

Ostapenko vừa đánh đơn hay, vừa đánh đôi rất cừ.

Chia sẻ sau trận đấu, Ostapenko không giấu nổi niềm hạnh phúc: "Đây là một tuần tuyệt vời. Được trở thành nhà vô địch Grand Slam ở cả 3 nội dung là điều rất đặc biệt. Chúng tôi đã thi đấu ăn ý, tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân và vô địch Wimbledon thực sự là một cảm giác khó quên."

Dấu ấn El Salvador tại All England Club

Bên cạnh kỳ tích của đồng đội, Marcelo Arevalo cũng đã viết nên trang sử mới cho quần vợt El Salvador. Anh trở thành tay vợt đầu tiên của quốc gia Trung Mỹ này giành chức vô địch Wimbledon. Đây là danh hiệu Major thứ 3 trong sự nghiệp của Arevalo, sau hai lần đăng quang nội dung đôi nam tại Roland Garros (2022, 2024).

Hành trình của Arevalo tại Wimbledon 2026 vẫn chưa dừng lại. Sau chức vô địch đôi nam nữ, anh sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đôi nam cùng người đồng đội Mate Pavic (Croatia), với hy vọng lập cú đúp danh hiệu tại giải đấu năm nay.

Thống kê trận chung kết