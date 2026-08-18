Jeremy Jacquet nhanh chóng khẳng định giá trị tại Liverpool với mức giá 60 triệu bảng Chỉ cần 45 phút chào sân Anfield và một bàn thắng, trung vệ 21 tuổi Jeremy Jacquet lập tức chứng minh năng lực để trở thành nhân tố kế thừa Ibrahima Konate.

Màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Como đã biến Jeremy Jacquet thành tâm điểm chú ý tại Anfield. Dù chỉ thi đấu 45 phút và đóng góp một bàn thắng, trung vệ 21 tuổi người Pháp nhanh chóng chứng tỏ lý do Liverpool không ngần ngại chi tới 60 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Rennes trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Jacquet bắt đầu ghi dấu ấn tại Liverpool. (Ảnh: Getty Images)

Vượt qua thử thách tuổi trẻ để vươn tới đỉnh cao

Hành trình khẳng định bản thân của Jacquet mang đậm dấu ấn gian nan. Sinh ra tại Melun, vùng ngoại ô Paris từng sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe hay William Saliba, trung vệ này đã sớm rèn luyện tinh thần kiên định. Khi mới 12 tuổi, Jacquet từng đối mặt với nguy cơ từ bỏ sự nghiệp bóng đá vì liên tục gặp chấn thương trong giai đoạn chiều cao phát triển quá nhanh.

Sự kiên trì cùng nền tảng giáo dục vững chắc từ gia đình — với mẹ là y tá và bố là quản gia — đã giúp anh vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, hình mẫu của Eduardo Camavinga, người đàn anh hơn 2 tuổi tại học viện Rennes, cũng truyền động lực lớn cho Jacquet về tinh thần chuyên nghiệp và thái độ tập luyện chuẩn mực.

Van Dijk là cái tên lý tưởng để kèm cặp Jacquet. (Ảnh: Getty Images)

Nền tảng kỹ thuật khác biệt và tương lai tại Anfield

Florian Maurice, cựu giám đốc kỹ thuật của Rennes, chia sẻ về tố chất đặc biệt của Jacquet: "Ngay từ khi Jacquet mới 16 tuổi, tôi đã nhận thấy ở cậu ấy đầy đủ tố chất để thành công: thể hình cao lớn, tốc độ vượt trội và đặc biệt là sự điềm tĩnh khi xử lý bóng bằng chân. Cậu ấy không chỉ là hậu vệ giỏi mà còn rất xuất sắc khi kiểm soát bóng." Việc từng thi đấu ở vị trí tiền vệ trong giai đoạn phát triển ban đầu mang lại cho Jacquet tư duy chơi bóng hiện đại và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Tại Liverpool, sự dìu dắt từ thủ lĩnh Virgil van Dijk được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp trung vệ người Pháp hoàn thiện bản thân. Ban huấn luyện Liverpool coi anh là giải pháp dài hạn để thay thế Ibrahima Konate. Cựu chủ tịch Clermont Foot, Ahmet Schaefer, từng nhận xét Jacquet luôn thi đấu với sự tập trung cao độ, khao khát giữ sạch lưới và sở hữu tiềm năng lớn để trở thành trung vệ hàng đầu của bóng đá Pháp trong tương lai.