Jeremy Jacquet tỏa sáng trong trận ra mắt giúp Liverpool đánh bại Como 2-0 trước mùa giải mới Tân binh 60 triệu bảng Jeremy Jacquet vừa có trận ra mắt ấn tượng khi ghi bàn và giúp Liverpool đánh bại Como 2-0, sẵn sàng cho Ngoại hạng Anh.

Trung vệ 21 tuổi Jeremy Jacquet đã có màn chào sân không thể ấn tượng hơn trong màu áo Liverpool khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng trước Como. Pha lập công cận thành ở phút 44 không chỉ khép lại chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải bằng một nốt nhạc vui, mà còn cho thấy sự nối tiếp truyền thống đáng tự hào của những hậu vệ biết săn bàn tại sân Anfield.

Gia nhập Liverpool với mức giá 60 triệu bảng từ tháng Giêng nhưng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối kéo dài từ ngày 1/7, Jacquet đã đập tan mọi hoài nghi ngay trong lần đầu tiên xỏ giày ra sân. Từ đường căng ngang dọn cỗ của Cody Gakpo, cầu thủ trẻ người Pháp chọn vị trí thông minh để đệm bóng tung lưới đối phương, mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho "The Reds".

Jacquet đã ghi bàn cận thành cho Liverpool. Ảnh: Getty.

Dấu ấn chiến thuật dưới triều đại Iraola

Bàn thắng của Jacquet không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ánh rõ nét tư duy chiến thuật của HLV Iraola – người kế nhiệm Arne Slot. Dưới thời vị thuyền trưởng mới, Liverpool tiếp tục khuyến khích các nhân tố tuyến dưới chủ động tham gia tấn công và khai thác không gian vòng cấm đối phương. Nếu như Virgil van Dijk thường đe dọa khung thành bằng những cú đánh đầu dũng mãnh, thì Jacquet lại mang đến sự linh hoạt với khả năng đọc tình huống bóng sống nhạy bén.

Bên cạnh mặt trận tấn công, màn trình diễn phòng ngự của trung vệ 21 tuổi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Sự ăn ý giữa Jacquet và Jeremie Frimpong – người hoạt động năng nổ trong suốt 90 phút bên hành lang cánh phải – đã tạo nên sự chắc chắn cần thiết cho hành lang phòng ngự. Khả năng cắt bóng chuẩn xác cùng sự điềm tĩnh trước áp lực giúp tân binh người Pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ sạch lưới.

Jacquet cũng giúp đội nhà giữ sạch lưới. Ảnh: Liverpool.

Sẵn sàng cho chiến dịch Premier League

Chiến thắng 2-0 trước đại diện Italia do Cesc Fabregas dẫn dắt là lời khẳng định đanh thép của Liverpool trước khi bước vào chiến dịch mới. Mặc dù nhịp độ trận đấu trong hiệp hai có phần giảm xuống, nhưng sự vững chắc của hàng thủ cùng màn ra mắt bùng nổ của Jacquet đã mang lại tín hiệu vô cùng tích cực cho ban huấn luyện.

Đặc biệt, việc giữ sạch lưới trước khi bước vào trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Newcastle vào ngày 23/8 chính là điểm tựa tinh thần quan trọng. Với sự xuất hiện của Jeremy Jacquet, Liverpool không chỉ gia cố thêm chất thép cho hàng phòng ngự mà còn sở hữu thêm một phương án ghi bàn hữu hiệu từ tuyến sau.