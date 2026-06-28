Jessica Pegula và chiến thuật tách biệt tại Wimbledon 2026: Khi sự tĩnh lặng là chìa khóa thành công Tay vợt số 4 thế giới Jessica Pegula quyết định từ chối lưu trú tại khách sạn chính thức của Wimbledon 2026 nhằm tránh áp lực tâm lý từ việc tiếp xúc quá nhiều với đối thủ, tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục Grand Slam sân cỏ.

Wimbledon 2026, giải Grand Slam danh giá nhất trên mặt sân cỏ, đã chính thức khởi tranh tại London, Anh từ ngày 29/6. Giữa bầu không khí náo nhiệt của All England Club, Jessica Pegula – người vẫn thường được truyền thông gọi với biệt danh "tay vợt giàu nhất thế giới" – một lần nữa gây chú ý với phương pháp chuẩn bị tâm lý khác biệt: Cô lập bản thân khỏi làng banh nỉ WTA Tour trong suốt thời gian thi đấu.

Ranh giới giữa chuyên nghiệp và sự kiệt sức tâm lý

Đối với phần lớn các tay vợt, việc ở tại khách sạn chính thức của giải đấu là một phần của thói quen chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với một vận động viên dày dạn kinh nghiệm đã bước sang tuổi 32 như Pegula, sự tiện nghi không quan trọng bằng sự tĩnh lặng về mặt tinh thần. Cô chủ động lựa chọn một nơi lưu trú riêng biệt, nằm ngoài hệ thống khách sạn dành cho các vận động viên tham dự giải.

Lý giải về quyết định này, Pegula chia sẻ rằng việc phải gặp gỡ các đối thủ từ sáng sớm tại phòng gym cho đến tối muộn trong thang máy khách sạn tạo ra một áp lực vô hình. "Chúng tôi gặp nhau từ bữa sáng, sân tập, phòng thay đồ cho đến khu vật lý trị liệu. Điều đó lặp đi lặp lại mỗi tuần khiến tôi cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần," tay vợt người Mỹ bộc bạch. Cô nhận ra rằng để duy trì sự sắc bén trên sân đấu, cô cần một không gian riêng để thực sự thoát khỏi guồng quay của giải đấu.

Thành tích tốt nhất của Jessica Pegula ở Wimbledon là tứ kết năm 2023, nơi cô để thua nhà vô địch mùa giải năm đó - Marketa Vondrousova.

Bản lĩnh của ngôi sao vượt lên trên khối tài sản tỷ đô

Jessica Pegula là con gái của Terry và Kim Pegula, những tỷ phú sở hữu các đội thể thao chuyên nghiệp hàng đầu tại Mỹ. Thế nhưng, trên sân banh nỉ, cô chưa bao giờ cho phép xuất thân thượng lưu làm lu mờ nỗ lực cá nhân. Với 11 danh hiệu đơn WTA và từng vươn lên vị trí số 3 thế giới, Pegula đã chứng minh mình là một trong những tay vợt ổn định nhất trong kỷ nguyên hiện tại.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Pegula lại cực kỳ khắt khe trong việc tối ưu hóa những chi tiết nhỏ nhất cho thi đấu. Ở tuổi ngoài 30, cô thấu hiểu rằng một giấc ngủ ngon trên chiếc gối phù hợp hay một môi trường không có sự hiện diện của đối thủ cạnh tranh có thể tạo nên khác biệt giữa chiến thắng và thất bại. Đây không phải là sự xa hoa, mà là một chiến thuật tâm lý bài bản nhằm bảo tồn năng lượng cho những trận chiến kéo dài 3 set căng thẳng.

'Tay vợt giàu nhất thế giới' bước vào Grand Slam sân cỏ với tinh thần hứng khởi sau khi lên ngôi á quân Berlin Tennis Open 2026.

Kỳ vọng phá bỏ giới hạn tại London

Nhìn lại lịch sử, chiến thuật "tách biệt" này từng mang lại những kết quả trái chiều. Tại Wimbledon 2025, cô từng bất ngờ dừng bước ngay từ vòng 1. Tuy nhiên, bước vào giải đấu năm nay, Pegula đang có điểm rơi phong độ rất tốt sau khi giành ngôi Á quân tại giải WTA 500 Berlin Open.

Thành tích tốt nhất của cô tại All England Club cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2023. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tâm lý, tay vợt số 4 thế giới đang hướng tới việc phá bỏ giới hạn của bản thân để lần đầu tiên tiến sâu hơn vào vòng bán kết hoặc xa hơn là trận chung kết tại London. Trong một môn thể thao mà tâm lý chiếm đến 50% khả năng chiến thắng, sự tĩnh lặng mà Pegula đang tìm kiếm có thể chính là vũ khí giúp cô tạo nên lịch sử.